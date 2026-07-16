Meta investit 13 milliards $ au Canada

Meta lance la construction du plus grand centre de données au Canada. Qui sont les avocats?

C'est un investissement majeur que Meta s'apprête à effectuer en Alberta.

Dennis Langen, Chrysten Perry, Michael Witt, Mario Paura, Amy Barrington, Taylor Sakon, Diana Werner, Julian Brown, Catherine Grygar, Stephanie Redding, Neil Shapiro, Oliver Zachmann, Paul Gill, Julie D’Avignon, Jean-Guillaume Shooner, Vanessa Clusiau, Gordon Masson, Bonnie Wilde, Judy Liang, Brad Ashkin, Jamie Templeton, Jaye Stewart, Archer Bell, Warren Ferguson et Meaghan Obee-Tower - source : Stikeman

La multinationale dirigée par Mark Zuckerberg aménagera son premier centre de données canadien près d’Edmonton, pour un investissement de plus de 13 milliards de dollars.

Il s'agit d'un des plus gros investissements privés de l'histoire du Canada.

Derrière cet investissement record, c’est Stikeman Elliott qui conseille Meta sur tous les aspects du projet, notamment le développement de projets énergétiques et l'approvisionnement en électricité; l'acquisition de terrains, y compris la conformité en matière de propriété étrangère des terrains; les accords municipaux, d'aménagement, de construction et de maintenance; ainsi que sur les questions relatives au droit des sociétés et au droit fiscal.

L’équipe de Stikeman Elliott est menée par Dennis Langen (réglementation en énergie), Chrysten Perry (énergie commerciale), Michael Witt et Mario Paura (droit immobilier). Elle est composée d’Amy Barrington, Taylor Sakon (réglementation en énergie); Diana Werner, Julian Brown (énergie commerciale); Catherine Grygar, Stephanie Redding, Neil Shapiro, Oliver Zachmann, Paul Gill (droit immobilier); Julie D'Avignon, Jean-Guillaume Shooner et Vanessa Clusiau qui sont tous deux avocats au bureau de Montréal, Gordon Masson, Bonnie Wilde, Judy Liang (droit fiscal); Brad Ashkin (droit des sociétés); Jamie Templeton, Jaye Stewart (droit bancaire et financement); Archer Bell (plaidoirie); Warren Ferguson (réglementation internationale et conformité), et Meaghan Obee-Tower (assurances).

Le centre de données sera alimenté par la centrale au gaz naturel Green Light, pour un investissement de 4,6 milliards $. Ce projet de production énergétique est distinct de l'investissement de 13 milliards $ de Meta.

La multinationale investira 60 millions de dollars dans les infrastructures locales, telles que les routes et les réseaux d’eau. Elle affirme cependant que son centre de données utilisera un système de refroidissement en circuit fermé, sans puiser dans les ressources en eau locales.

Le projet devrait employer environ 3 000 travailleurs durant la construction, puis 300 emplois permanents une fois le site opérationnel.

Le gouvernement de l'Alberta s'attend des retombées financières de 250 millions de dollars par an en redevances et en taxes.