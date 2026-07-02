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De BCF à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-03 08:30:44

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Une avocate change de cap dans sa carrière… Qui est-elle?

Geneviève Bernier Gosselin - source : LinkedIn

Après plus de huit ans au sein de BCF, Geneviève Bernier Gosselin poursuit sa carrière chez Frédéric Bérard Société d'avocats.

L'avocate concentre sa pratique en droit public et se distingue par son engagement envers la primauté du droit. Elle est animée par la conviction que l'État, les municipalités et les organismes publics doivent, eux aussi, agir dans le respect du droit.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins aujourd'hui les rangs de Frédéric Bérard Société d'avocats, chef de file en droit constitutionnel, administratif et international », a-t-elle écrit sur LinkedIn.


Le cabinet souligne qu'elle met désormais son expertise au service des citoyens, des entreprises et des organisations appelés à interagir avec l'administration publique ou à contester ses décisions.

Diplômée d'un baccalauréat en droit civil avec la mention summa cum laude, Geneviève Bernier Gosselin s'est illustrée tout au long de son parcours universitaire en figurant chaque année au tableau d'honneur de la doyenne.

En 2016, elle a également été nommée quatrième meilleure plaideuse au Concours de plaidoirie Laskin, une compétition pancanadienne réunissant des facultés de droit de partout au pays.

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