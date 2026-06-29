De Blakes à…

Une avocate en droit des sociétés change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?



Siobhan Mullan - source : Fasken

Après sept années de pratique au sein de Blakes, Me Siobhan Mullan rejoint Fasken à titre d'avocate au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial.

Sa pratique est principalement axée sur le droit des valeurs mobilières, avec une expertise particulière dans le secteur minier.

Elle conseille des sociétés ouvertes et fermées dans le cadre de nombreuses opérations stratégiques, notamment des fusions et acquisitions, des financements, ainsi que sur des questions de gouvernance d'entreprise.

Au fil de sa carrière, Me Mullan est intervenue dans le cadre d'appels publics à l'épargne, de placements privés, d'offres publiques d'achat, d'opérations inversées et de plans d'arrangement. Elle accompagne également ses clients dans leurs relations avec les autorités canadiennes en valeurs mobilières et veille au respect de leurs obligations d'information continue.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.