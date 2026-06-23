De Torys à Fasken

Une avocate en droit des sociétés change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?



Ana-Ioana Ioanas - source : FASKEN

Me Ana-Ioana Ioanas rejoint Fasken à titre d’avocate au sein du groupe droit des sociétés et droit commercial, au bureau de Montréal.

Elle conseille une clientèle locale et internationale sur divers aspects du droit des affaires, notamment les fusions et acquisitions, le capital-investissement ainsi que les entreprises en démarrage.

Avant de se joindre à Fasken, elle pratiquait chez Torys, où elle exerçait en droit des sociétés, avec un accent particulier sur les fusions et acquisitions dans plusieurs secteurs, dont le cinéma et le divertissement, les mines et le transport.

Elle a accompagné de nombreuses transactions complexes impliquant des entreprises privées, notamment dans des structures de fonds d’investissement, où elle représentait également des commandités.

Elle possède par ailleurs une expérience en conseil auprès de clients internationaux sur le cadre juridique et réglementaire applicable à l’exercice d’activités au Québec.

Me Ana-Ioana Ioanas est diplômée en droit de l’Université de Montréal.