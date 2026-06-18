Deux avocats sont nommés juges. Qui sont-ils?

Eli Kano - source : Trivium Avocats-Notaires-Conseils

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination de deux nouveaux juges.

Eli Kano est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Laval.

Admis au Barreau en 2008, Eli Kano a commencé sa carrière en pratique privée, durant plus d’une décennie à son propre compte, co-fondant la société TBPK. Il s’est spécialisé en droit de l’immigration, droit civil et droit commercial. L'avocat a aussi développé une expertise en droit immobilier, en litiges contractuels, en différends entre actionnaires, ainsi qu’en vice caché.

Il a aussi fait un passage au sein du cabinet Spiegel Sohmer.

En 2024, Eli Kano se joint au cabinet Trivium Avocats-Notaires-Conseils.

Il a tenu des conférences en droit immobilier pour des assemblées des copropriétaires. Il a aussi proposé des formations pour les inspecteurs et les experts en bâtiment.

Eli Kano détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Précédemment, il a étudié la science politique à l’UQAM.

Amélie Roy est nommée juge de paix magistrat de la Cour du Québec. Son lieu de résidence est établi à Québec ou dans le voisinage immédiat.

Inscrite au tableau de l'ordre des avocats depuis 2010, Amélie Roy commence à exercer en pratique privée chez Bédard Poulin.

C'est ensuite chez iA Groupe Financier qu’elle poursuit sa carrière, comme conseillère en gestion de risques et conformité, puis comme conseillère juridique.

En 2020, Amélie Roy rejoint l'Autorité des marchés financiers (AMF), à titre d’avocate.

Me Roy a présenté la preuve de l’AMF dans le procès de Dominic Lacroix, le créateur de la monnaie virtuelle PlexCoin, qui a été condamné à 42 mois de prison et à payer une amende de 150 000 $. Lacroix a été déclaré coupable d'avoir donné des informations fausses ou trompeuses, et d'avoir proposé des placements sans détenir les documents légaux nécessaires.

La juge Roy détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, et un DESS en lutte contre la criminalité financière de l'Université de Sherbrooke.