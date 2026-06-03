Dunton Rainville recrute une nouvelle cheffe des opérations

Avant de piloter le marketing des grands cabinets, la nouvelle COO a bâti un portefeuille de 36 logements et dirigé une entreprise de rénovation. Portrait…



Sarah Mitchell - source : Dunton Rainville

Dunton Rainville a nommé Sarah Mitchell cheffe des opérations (COO) du cabinet et de ses unités d'affaires. Entrée en fonction en juin, elle relève du Conseil de direction et pilotera le déploiement du plan stratégique de l'organisation. Son mandat couvre la gouvernance, les finances, les ressources humaines, les technologies, les affaires professionnelles ainsi que les communications et le marketing.

Établie au bureau montréalais, Mme Mitchell supervisera également DR Conseils, la filiale du cabinet spécialisée en santé et sécurité du travail.

« Sa capacité à aligner les structures aux objectifs d'affaires sera un atout majeur pour soutenir notre croissance », a déclaré par communiqué Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction. La principale intéressée dit vouloir contribuer à la croissance d'un cabinet établi depuis plus de 70 ans, dans un secteur juridique en pleine transformation.

Douze ans dans le marketing des services professionnels

Mme Mitchell arrive de Matadora, une firme de direction fractionnée (« fractional C-suite ») qu'elle a fondée et dirigée de janvier 2025 à juin 2026. Auparavant, elle a été directrice nationale du marketing, des communications et du numérique chez Stikeman Elliott (2023-2024), puis cheffe de la stratégie de clients et de marché (CMO) chez BCF pendant plus de cinq ans (2017-2023).

Son virage vers les services professionnels s'était amorcé comme directrice du développement des affaires pour l'Est du Canada chez Norton Rose Fulbright (2016-2017), après des passages chez Raymond Chabot Grant Thornton, en stratégie, marketing et communications, et chez AIRMEDIC, au développement corporatif.

« Le marketing juridique est ma deuxième carrière », confiait-elle en janvier 2025 dans un balado spécialisé, situant ce virage en 2013, au sortir de son MBA.

Une décennie d'entrepreneuriat avant le droit

Car avant le marketing, il y a eu l'entreprise. Titulaire d'un MBA de HEC Montréal (2013) — où son équipe a remporté la Haskayne 24 Hour Case Competition —, Mme Mitchell a passé près de dix ans à bâtir ses propres affaires.

Elle a cofondé et présidé une société de gestion d'actifs immobiliers (2008-2013), au sein de laquelle elle dit avoir constitué un portefeuille de 36 logements, en parallèle d'une entreprise de rénovation résidentielle détentrice d'une licence de la Régie du bâtiment (Réno GMD, 2009-2011). Plus tôt, comme franchisée en peinture résidentielle chez Qualité Étudiants, elle avait été sacrée franchisée de l'année 2008 en établissant, selon son profil, un record d'entreprise.

Elle siège aujourd'hui au conseil consultatif de Rozvelt, une entreprise du secteur du plein air et de la chasse.

Un profil hybride pour un mandat large

C'est donc un profil à deux temps qui hérite des opérations de Dunton Rainville : une décennie d'entrepreneuriat concret — immobilier, construction, franchisage — suivie d'une décennie de marketing et de développement des affaires au service des cabinets. Le pari du cabinet s'appuie sur les leviers de croissance — positionnement de marché, notoriété, expérience client, gestion du changement — où elle a fait ses preuves dans le secteur juridique.

Reste l'inconnue propre à ce type de mandat : la traduction de cette expérience commerciale et entrepreneuriale dans la gestion quotidienne des finances, des ressources humaines et des technologies d'un cabinet de 300 personnes…