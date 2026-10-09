Et de huit!

Un cabinet poursuit sa croissance avec l'arrivée de huit nouvelles avocates et nouveaux avocats. De qui s'agit-il?



Andrew Reid - source : KRB

Le cabinet KRB accueille huit nouveaux avocats au sein de ses bureaux de Montréal, Québec et Ottawa. Ils exerceront notamment en droit des affaires, en droit immobilier et en litige.

Les nouveaux venus sont Mes Andrew Reid Workman, Jordan Guido, Émilie Grignon, Jonathan Kwok, Peter Rui Xin Chang, Joseph Libertella, Juliette Oger-Chambonnet et Anthony Bejjani.

Andrew Reid Workman

Me Andrew Reid Workman se joint à KRB après avoir exercé comme associé chez BLG. Il concentre sa pratique sur le droit immobilier commercial, notamment dans le cadre d’acquisitions et de dispositions, de financements, de projets de développement et de baux commerciaux.

Jordan Guido - source : KRB

Il intervient également dans des dossiers de droit corporatif et commercial. Me Workman est diplômé de la Faculté de droit de l’Université Queen’s et de l’Université d’Ottawa.



Jordan Guido

Après avoir exercé chez Cain Lamarre, MAP Legal et St. Lawrence, Me Jordan Guido intègre le groupe Droit des affaires de KRB. Sa pratique couvre notamment les fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, le capital-investissement, les réorganisations d’entreprise et la gouvernance.

Il accompagne également ses clients dans la négociation d’ententes commerciales et de conventions entre actionnaires. Me Guido est titulaire d’une maîtrise en droit de l’University of Southern California et membre du Barreau du Québec.

Émilie Grignon

Emilie Grignon - source : KRB

Me Émilie Grignon se joindra au groupe Fusions et acquisitions, droit des sociétés et droit commercial de KRB le 19 octobre prochain. Elle sera basée au bureau de Québec.

Elle a amorcé son parcours chez Lavery en 2021, d’abord comme étudiante, puis comme stagiaire et avocate. Me Grignon est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, où elle poursuit actuellement une maîtrise en fiscalité.

Jonathan Kwok - source : KRB



Me Jonathan Kwok a commencé sa carrière chez Dunton Rainville avant d’intégrer le groupe Droit des affaires de KRB. Sa pratique est axée sur le droit des sociétés, le droit commercial ainsi que les fusions et acquisitions.

Il accompagne ses clients dans divers dossiers corporatifs et commerciaux, notamment des transactions d’achat et de vente, des réorganisations, des questions de gouvernance d’entreprise ainsi que la rédaction et la négociation d’ententes commerciales.

Me Kwok détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un baccalauréat en science politique de l’Université McGill.

Peter Rui Xin Chang

Peter Chang - source : KRB

Me Peter Rui Xin Chang exerce en litige civil et commercial ainsi qu’en droit des affaires. Avant de se joindre à KRB, il pratiquait chez Greenspoon Winikoff. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Me Chang s’implique notamment auprès de la Federation of Asian Canadian Lawyers, Division Québec, ainsi que de la Young Chinese Professionals Association.

Joseph Libertella - source : KRB



Me Joseph Libertella a débuté sa carrière chez Spiegel Ryan avant de se joindre à KRB à titre d’avocat en droit immobilier. Sa pratique est principalement axée sur le développement immobilier multirésidentiel et commercial.

Il intervient notamment dans des dossiers d’acquisition et de disposition, de financement, de vérification diligente, de location et de structuration corporative. Me Libertella est titulaire de deux baccalauréats en droit, l’un de l’Université d’Ottawa et l’autre de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Juliette Oger-Chambonnet

Juliette Oger-Chambonnet - source : KRB

Me Juliette Oger-Chambonnet concentre sa pratique sur le litige civil, commercial et immobilier. Elle représente et conseille une clientèle diversifiée dans le cadre de différends contractuels, de conflits entre actionnaires, de litiges commerciaux et de dossiers touchant le droit immobilier.

Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires.

Anthony Bejjani - source : KRB



Me Anthony Bejjani se joint au bureau d’Ottawa après avoir exercé chez Vice & Hunter et Habib & Associates. Sa pratique porte principalement sur le droit immobilier ainsi que sur le droit corporatif et commercial.

Il intervient notamment dans des dossiers d’acquisition et de vente immobilières, de financement et de location commerciale, ainsi que dans diverses questions liées aux activités des entreprises. Me Bejjani a étudié le droit à l’Université d’Ottawa.