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Miller Thomson pige chez BCF

Miller Thomson pige chez BCF
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-21 08:30:10

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Le cabinet renforce son équipe en fusions et acquisitions. Qui sont les recrues?

Antonio Nadaira - source : Miller Thomson

Le cabinet Miller Thomson accueille Antonio Nadaira à titre d’associé et Gabriel Dubois à titre d’avocat au sein de son groupe Droit des sociétés, fusions et acquisitions, et valeurs mobilières à Montréal. Les deux recrues exerçaient auparavant chez BCF.

« Leur arrivée renforce notre capacité à accompagner nos clients dans leurs transactions complexes et permet à notre pratique en droit des affaires de poursuivre sa progression au Québec », souligne Philipp Park, associé directeur de la région du Québec.

Avocat d’affaires chevronné, Antonio Nadaira concentre principalement sa pratique sur les fusions et acquisitions ainsi que les transactions stratégiques.

Il conseille des entreprises de différentes tailles à toutes les étapes de leurs transactions commerciales, notamment dans le cadre d’acquisitions et de ventes d’entreprises, de réorganisations corporatives et de financements.

Son parcours lui permet également d’apporter une expertise particulière aux dossiers comportant des enjeux fiscaux. Ayant amorcé sa carrière en fiscalité, il possède une compréhension approfondie des considérations fiscales susceptibles d’avoir une incidence sur les transactions commerciales.

Cette double expertise lui permet notamment d’accompagner ses clients dans des opérations transactionnelles complexes en tenant compte à la fois des aspects corporatifs, commerciaux et fiscaux de leurs dossiers, mentionne Miller Thomson.

Me Nadaira est diplômé en droit de l’Université de Montréal.


Gabriel Dubois - source : Miller Thomson
De son côté, Gabriel Dubois conseille des entreprises, des actionnaires et des investisseurs dans le cadre de dossiers corporatifs et commerciaux.

Sa pratique comprend notamment les fusions et acquisitions et les transactions stratégiques, dans lesquelles il accompagne ses clients à différentes étapes de leurs opérations.

Me Dubois a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

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