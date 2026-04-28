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Nouvelle arrivée en droit des affaires chez Langlois

Nouvelle arrivée en droit des affaires chez Langlois
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-29 08:30:05

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Le cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de ses équipes. De qui s’agit-il?

Andrea Stevanovik - source : LinkedIn

Andrea Stevanovik quitte LJT pour intégrer le groupe de droit des affaires de Langlois.

Elle accompagne une clientèle d’entreprises dans divers dossiers liés notamment à la planification fiscale, à la réorganisation d’entreprises, ainsi qu’aux transactions d’acquisition et de vente d’entreprises. Me Stevanovik intervient également en matière de planification fiduciaire et successorale.


« Forte d’une expérience acquise au sein de cabinets ayant une pratique établie en fiscalité, elle accompagne les entreprises et organisations à chaque étape de leur croissance, en alliant conseils fiscaux pointus et compréhension fine des réalités entrepreneuriales », souligne le cabinet.

Grâce à sa formation en fiscalité et à son approche stratégique, elle soutient ses clients dans la structuration de leurs opérations et la mise en place de solutions adaptées à l’évolution de leurs besoins d’affaires.

Me Stevanovik est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

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