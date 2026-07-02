Pluie de nouveaux stagiaires du Barreau

Le stage du Barreau est officiellement lancé pour une nouvelle cohorte d’étudiantes et d’étudiants.

Plusieurs étudiantes et étudiants viennent d'amorcer leur stage du Barreau. Coup d'œil sur ces nouvelles cohortes et leurs parcours.



Marie-Pier Fortin-Paquette - source : LinkedIn

Marie-Pier Fortin-Paquette

À la suite de la réussite de ses examens du Barreau et de son passage à la Clinique juridique, Marie-Pier Fortin-Paquette amorce son stage du Barreau au sein de Latour Dorval Avocats, un cabinet montréalais spécialisé en droit criminel.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.

Éden Bélanger - source : LinkedIn

Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, Éden Bélanger amorce son stage du Barreau à titre de recherchiste à la Cour d’appel du Québec. Il a auparavant acquis une première expérience professionnelle au sein du cabinet Norton Rose Fulbright.

Mila Gagnon

Mila Gagnon - source : LinkedIn

Après avoir réussi les examens du Barreau du Québec et complété la clinique juridique, Mila Gagnon amorce son stage du Barreau au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à Genève.

Elle se joint à la Section Rule of Law, Accountability and Civic Space et participera aux travaux des Procédures spéciales, qui visent la protection des droits humains et l’avancement du droit international.

Diplômée en droit de l’Université d'Ottawa, elle entame ainsi une expérience internationale au sein du système des Nations Unies.

Manuela Paglione - source : LinkedIn

Diplômée en droit de l’Université de Montréal, Manuela Paglione effectue son stage du Barreau au sein de Raby Dubé Le Borgne Avocats, un cabinet criminaliste basé à Montréal.

Elle a auparavant travaillé comme technicienne juridique au ministère de la Justice du Québec et réalisé un stage au Centre communautaire juridique de Montréal.

Noémie Fortin

Noémie Fortin - source : LinkedIn

Noémie Fortin amorce son stage du Barreau au sein de Alimentation Couche-Tard / Circle K.

Elle a auparavant effectué un stage chez Cain Lamarre, au sein du groupe immobilier, où elle a travaillé sur divers mandats liés au droit immobilier, notamment des transactions impliquant de grandes entreprises du secteur.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.