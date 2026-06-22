Qui prend les rênes de Juripop?

Juripop confie sa direction générale à un avocat expérimenté en droits de la personne…



Luc Bélanger - source : LinkedIn

Le conseil d’administration de Juripop a nommé Me Luc Bélanger au poste de directeur général de l’organisation. Avocat de formation, juge administratif et gestionnaire chevronné, Me Bélanger cumule près de vingt ans d’expérience au sein de diverses institutions publiques, universitaires et juridiques.

Il occupait jusqu’à récemment les fonctions de directeur principal du Bureau des droits de la personne de l’Université d’Ottawa. Auparavant, il a également exercé en pratique privée à titre d’associé au sein du cabinet torontois G. S. Jameson & Company.

« La mission de Juripop est noble et essentielle pour une société plus juste, égalitaire et inclusive. J’entends mettre à profit mes compétences et mes valeurs afin d’offrir des services juridiques abordables et de favoriser un meilleur accès à la justice pour toutes et tous », a déclaré Me Bélanger.

Au fil de sa carrière, Me Bélanger a traité de nombreux dossiers touchant l’accès à la justice, les droits de la personne et le traitement des plaintes. Dans son rôle à l’Université d’Ottawa, il a notamment été appelé à intervenir dans des dossiers liés aux violences sexuelles, des enjeux qui rejoignent plusieurs des champs d’intervention de Juripop.

Son parcours l’a également conduit à présider le Conseil des présidents et présidentes des tribunaux administratifs fédéraux, où il a contribué à l’amélioration des pratiques administratives et de l’accès aux recours.

À la tête de Juripop, Me Bélanger pourra compter sur une équipe d’une quarantaine de personnes engagées dans la mission de l’organisme. Il succède à Me Sophie Gagnon, qui a quitté ses fonctions à l’automne dernier après avoir dirigé l’organisation pendant huit ans.