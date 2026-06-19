Seize nominations du conseil des ministres!

Le gouvernement du Québec nomme seize avocats. Qui sont-ils?

Justine Gravel - source : DHC Avocats

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de seize avocats.

Me Justine Gravel est nommée vice-présidente de la Commission des services juridiques. Me Gravel est avocate au sein de DHC Avocats depuis le début de l’année.

Admise au Barreau en 2020, Me Justine Gravel a travaillé comme avocate et conseillère juridique au sein du cabinet du Leader parlementaire et du ministre de la Justice pendant près de trois ans avant de rejoindre Bélanger Sauvé. Ancienne journaliste chez Métro Média, Me Gravel a également été conseillère politique à l’Assemblée Nationale.

Me Justine Gravel détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.

Marilynn Morin - source : LinkedIn

Meest nommée coroner à temps partiel. Me Morin est coroner à temps plein.

Assermentée en 2009, Me Morin a œuvré successivement à la Régie des rentes du Québec (RRQ) et à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), avant d'être nommée procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

En 2013, Me Marilynn Morin rejoint l'Association de la construction du Québec. Six ans plus tard, elle poursuit sa carrière d'avocate en droit de la jeunesse au service du contentieux et des affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

Me Marilynn Morin détient un baccalauréat en sciences de la gestion de l’UQAM, un baccalauréat en droit de l'Université Laval, et une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal.

Me Bruno-Pierre Allard est nommé membre du Tribunal administratif du travail (TAT). Me Allard est avocat, coordonnateur en droit du travail, médiateur et enquêteur en milieu de travail au sein de Chabot, Médiateurs-Avocats depuis 2021.

Bruno-Pierre Allard - source : Chabot Avocats

Inscrit au tableau de l’ordre depuis 2012, Me Allard a d'abord exercé en droit civil, commercial et du travail, avant de se tourner vers la médiation et l’enquête en milieu de travail.

L’avocat dispense des formations sur la prévention et la résolution des différends en milieu de travail et le harcèlement psychologique.

Me Bruno-Pierre Allard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est également membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (CRIA) du Québec

Stéphanie Archambault - source : Collège Ahuntsic

Meest nommée membre du TAT. Me Archambault est directrice de la Direction justice, équité, diversité et inclusion du Collège Ahuntsic.

Assermentée en 1997, l’avocate À devoir travailler au sein de Sweibel Novek, avant de rejoindre le Centre communautaire juridique de Montréal, dont elle est devenue la directrice générale en 2016. Six ans plus tard, c’est au Collège Ahuntsic qu’elle poursuit sa carrière.

Me Stéphanie Archambault détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.

Me Jehanne Bédard est nommée membre du TAT. Me Bédard est avocate et responsable de l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels au sein de l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, Local 711.

Jehanne Bédard - source : Facebook

Admise au Barreau en 2014, Me Bédard a fait ses débuts d’avocate au sein du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

L’avocate se tourne rapidement vers l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, Local 711.

De 2018 à 2021, elle a été procureure au service juridique de l’association, avant de devenir responsable de l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels de l’organisation.

Me Jehanne Bédard détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Me Zoé Boudreault est nommée membre du TAT. Me Boudreault est avocate au sein de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Admise au Barreau en 2009, Me Boudreault a commencé sa carrière chez Armijo & Webster, avant de rejoindre la CNESST en 2010.

Me Zoé Boudreault détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Emilie Gagné - source : LinkedIn

Meest nommée membre du TAT. Me Gagné est avocate au contentieux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 2008, Me Gagné a accompli un parcours diversifié, commençant sa carrière en cabinet, d’abord chez Grondin, Poudrier, Bernier, puis chez Beauvais Truchon.

L'avocate effectue ensuite un passage à l'Agence du revenu du Québec, avant de rejoindre Morency Société d’avocats.

Depuis 2018, elle est avocate au contentieux du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à l’exception d’un passage chez Cain Lamarre en 2022.

Me Emilie Gagné détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Alexandre Shee est nommé membre indépendant du conseil d’administration de l’Autorité des marchés financiers.



Alexandre Shee - source : LinkedIn

Admis au Barreau en 2014, Me Shee a d'abord exercé en droit des sociétés chez Norton Rose Fulbright, avant de se tourner vers l'investissement en capital de risque chez Real Ventures.

En 2017, l’avocat est nommé directeur de programmes chez Élément AI, où il deviendra chef des partenariats, jusqu’à son départ en 2020 pour rejoindre la firme d’entraînement des données Sama où il est nommé vice-président au développement corporatif et stratégie.

En 2024, Me Shee est nommé vice-président principal à la stratégie corporative chez Invisible Technologies.

Depuis 2025, Me Alexandre Shee est entrepreneur en résidence la paix à l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA).

Me Alexandre Shee détient des baccalauréats en droit civil et en common law de l'Université McGill.

Nancy Lajoie - source : LinkedIn

Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Lajoie est avocate au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 1996, Me Nancy Lajoie pratique d'abord en cabinet au sein de Benoit Moulin avocats.

Elle effectue ensuite un passage au Centre commentaire juridique du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, puis au Centre local de développement du Kamouraska.

De 2002 à 2010, Me Lajoie œuvre chez Rioux Bossé Massé Moreau avocats, avant de rejoindre Cain Lamarre où elle exerce durant près d’une décennie.

2020 l'avocate se joint au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Me Nancy Lajoie détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Annie Noël est nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Noël est avocate associée au sein de Ménard Noël Côté-Jones.

Annie Noël - source : LinkedIn

Admise au Barreau en 1999, l’avocate a travaillé au Protecteur du citoyen, avant de pratiquer chez Geoffroy, Matte, Kélada et Associés.

Me Noël exerce durant cinq ans à la Fondation pour l'aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés (FATA).

L'avocate retourne ensuite à la pratique privée, puis elle œuvre chez Picard Sirard.

Depuis 2010, Me Annie Noël est associée au sein du cabinet Ménard Noël Côté-Jones. Elle a toujours exercé en droit social et administratif. L’avocate dispose d’une grande expérience dans la représentation de personnes ayant des réclamations ou des litiges à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (CNESST), d’un accident d’automobile (SAAQ), de victimes d’acte criminel (IVAC) et du refus de reconnaître une rente d’invalidité auprès de Retraite Québec.

Elle est membre de l’Aide au travailleur accidentés (ATA).

Depuis 2002, Me Noël siège au sein du Conseil d’administration de l’organisation Groupe Intégration Travail (GIT).

Me Annie Noël détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Julie Poirier - source : LinkedIn

Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Poirier est avocate plaideuse et avocate coordonnatrice de l’unité d’accès à l’information de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 2006, Me Julie Poirier fait ses débuts professionnels chez le Procureur général du Québec, avant de rejoindre la Commission d'accès à l’information à titre d'avocate médiatrice et plaideuse.

En 2011, Me Poirier est nommée avocate responsable de l'équipe d'accès à l'information à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), un rôle qu’elle poursuit après la fusion de l'organisme au sein de la CNESST.

Me Julie Poirier détient un baccalauréat en droit de l’UQAM. Elle est accréditée en médiation civile, commerciale et en milieu de travail de l'Université de Sherbrooke et de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec.

Me Mélanie Raymond est nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Raymond est conseillère juridique de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.



Mélanie Raymond - source : ICAJ

L’avocate a déjà été membre du Tribunal administratif du travail de 2021 à 2024.

Me Raymond détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill, une maîtrise en communication (profil international) de l’UQAM; et elle a suivi un microprogramme de deuxième cycle en prévention et en règlement des différends à l’Université de Sherbrooke.

Son parcours professionnel a commencé au ministère de la Justice du Canada, d'abord comme recherchiste en droit, puis comme avocate.

Elle rejoint ensuite le cabinet Nicholl Paskell-Mede comme avocate en responsabilité professionnelle et assurances. Sa carrière se poursuit à l'Association du barreau canadien, en tant que rédactrice principale au service des communications.

C'est en 2007 qu’elle entre à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Elle arrive comme commissaire de la section de la protection des réfugiés, avant de se joindre à la section d'appel de l'immigration en 2016. En 2021, elle est nommée commissaire coordinatrice par intérim de la section et la protection des réfugiés. Trois ans plus tard, Me Raymond est nommée conseillère juridique de la Commission.

Louis Morisset - source : Blakes

Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Me Rivard est avocat de la CNESST.

Admis au Barreau en 2005, l’avocat a accompli tout son parcours professionnel dans la fonction publique.

D'abord agent de recherche à la Commission de l’équité salariale, il poursuit sa mission au ministère du Conseil exécutif, puis au ministère de la Santé et des Services sociaux, et au Tribunal administratif du Québec.

En 2009, il rejoint la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) à titre d’avocat. C'est 12 ans plus tard qu'il rejoint la CNESST.

Me Louis Rivard détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval. Il est accrédité en médiation civile, commerciale et en milieu de travail de l'Université de Sherbrooke et de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec.

Me Louis Morisset est nommé membre indépendant du conseil d'administration d’Investissement Québec.

Assermenté en 1996, l’avocat est conseiller stratégique chez Blakes.

Louis Morisset est un ancien PDG de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de 2013 à 2023. Entré chez le gendarme des marchés financiers comme surintendant des marchés de valeurs en 2006, il avait succédé à Mario Albert à la tête de l’AMF.

Avant de rejoindre l’AMF, il avait exercé en cabinet durant neuf ans. C’était en droit des affaires chez Stikeman Elliott.

Me Morisset a présidé les Autorités canadiennes en valeurs mobilières de 2015 à 2022. Il a contribué aux travaux de l’Organisation internationale des commissions de valeurs pendant plusieurs années. Il a siégé au conseil d’administration de plusieurs organisations, notamment l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, Finance Montréal et le Collège des administrateurs de sociétés.

Depuis 2024, Louis Morisset est professeur associé au département de finance de HEC Montréal.

Louis Morisset détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Annick Laberge - source : LinkedIn

Meest nommée à nouveau sous-ministre du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 1992, Me Laberge commence sa carrière professionnelle comme rédactrice en droit civil pour les Publications Dacfo.

Elle devient ensuite conseillère politique, d'abord au cabinet du ministre du Travail, puis du vice-premier ministre, avant d'effectuer des passages au Conseil canadien de la distribution alimentaire puis à l'Hôpital Charles Lemoyne, dans le domaine de la communication.

Durant six ans, Me Annick Laberge agit comme directrice des affaires publiques pour Pratt & Whitney Canada.

En 2007, l'avocate est associée au sein du Groupe Investors. Deux ans plus tard elle rejoint la banque TD où elle passera plus d'une décennie, d'abord comme directrice des affaires publiques pour le Québec avant d'être nommée vice-présidente. Quand elle achève sa mission au sein de la banque TD, elle est avocate et conseillère en gestion de patrimoine.

C'est alors à la Chambre de la sécurité financière (CSF) que Me Laberge poursuit son parcours, à titre de vice-présidente aux relations avec les communautés. Elle n'y reste qu'un an, puisqu'en 2021 elle est nommée sous-ministre au ministère du Tourisme. Un an plus tard, le gouvernement la nomme sous-ministre au ministère de l'Emploi et de la Solidarité nationale.

Me Annick Laberge détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval et un DESS en droit commercial de l'Université de Montréal.

Prunelle Thibault-Bédard - source : LinkedIn

Meest nommée membre du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Me Thibault-Bédard est membre additionnelle à temps partiel du BAPE, et avocate au sein de Prunelle Thibault-Bédard, Avocate.

Admise au Barreau en 2006, l’avocate a œuvré comme conseillère en législation environnementale chez Hydro-Québec. Elle a également été la responsable du service des clients privilégiés et régisseuse équestre chez Cavalia.

Elle a siégé au conseil d’administration du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE, dont elle a assuré la présidence en 2018-2019.

Depuis 2016, l’avocate est chargée de cours en droit de l’environnement à l’Université de Sherbrooke.

Elle est co-autrice de l’ouvrage de référence L’Environnement au Québec, publié aux éditions Wolters Kluwer.

Me Prunelle Thibault-Bédard détient un double baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill. Elle est également titulaire d’une maîtrise en sécurité environnementale et paix de l’Université for Peace, au Costa Rica.

Elle a été bénévole pour Équiterre.