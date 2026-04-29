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Un nouvel associé chez Cain Lamarre

Un nouvel associé chez Cain Lamarre
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-30 08:30:34

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Le cabinet consolide son groupe en droit des affaires avec l’arrivée d’un avocat chevronné. Qui est-il?


Bernard Gaudreau - source : Cain Lamarre

Après 22 ans au sein de Norton Rose, Bernard Gaudreau se joint à Cain Lamarre à titre d’associé. Il intégrera les groupes de droit des affaires, de droit fiscal ainsi que de litige et règlement des différends.

L’avocat nous confie avoir été séduit par « leur connaissance très fine des réalités des régions et de leurs acteurs », de même que par la proximité du cabinet avec les entreprises.

« Un mois après mon arrivée, j’ai déjà pu constater cette proximité avec les organisations que nous desservons », souligne-t-il.

Recruté notamment pour son expertise combinée, il met de l’avant une approche résolument pragmatique et se définit avant tout comme un conseiller d’affaires.


Le fait d’intervenir à la fois en matière transactionnelle et en litige lui permet, selon lui, d’offrir une vision à 360 degrés des enjeux et d’adopter une posture concrète face aux besoins des clients.

Son arrivée s’inscrit dans la volonté de Cain Lamarre de consolider sa présence dans la région de Québec et de poursuivre sa croissance. De son côté, Bernard Gaudreau y voit l’occasion de consolider les expériences acquises au cours des 22 dernières années et de continuer à accompagner une clientèle principalement composée d’entreprises québécoises.

Par ailleurs, son passage en politique municipale, à titre d’ancien maire au sein de la Ville de Neuville, a contribué à enrichir sa pratique. « Cette expérience m’a permis de mieux comprendre les enjeux auxquels font face les décideurs », souligne-t-il, évoquant une meilleure compréhension des réalités organisationnelles.

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