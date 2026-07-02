Une avocate accroît son rôle auprès du premier ministre

Une avocate québécoise voit ses responsabilités élargies au Bureau du conseil privé. Qui est-elle?



Isabelle Mondou - source : LinkedIn

Le premier ministre Mark Carney a procédé à une nomination au sein du Bureau du conseil privé.

Me Isabelle Mondou se voit confier la responsabilité du volet Gouvernance au sein du Bureau du conseil privé (BCP).

Me Mondou est sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du cabinet du premier ministre Mark Carney.

Admise au Barreau en 1990, Me Isabelle Mondou détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l'Université de Montréal.

L'avocate a accompli une grande partie de sa carrière professionnelle au sein du BCP. Au début des années 2000, Me Mondou est directrice, Affaires stratégiques et juridiques, politiques stratégiques et recherches, Affaires intergouvernementales.

Elle exerce ensuite comme directrice des opérations juridiques de 2004 à 2013, avant d'être nommée conseillère juridique auprès du greffier du Conseil privé et secrétaire adjointe du Cabinet, Opérations juridiques, renseignements confidentiels du Cabinet et réforme démocratique.

C'est ensuite le rôle de secrétaire adjointe du cabinet, Priorités et Planification, qui lui est confié, toujours au BCP.

En 2018, Isabelle Mondou est nommée sous-ministre déléguée du Patrimoine canadien. Durant la pandémie, elle est affectée comme sous-ministre des communications en réponse à la COVID-19 au sein du BCP.

En mai 2021, l’avocate reprend des responsabilités au Patrimoine canadien, comme sous-ministre.

C’est en décembre 2025 que Me Mondou fait son retour au BCP, à titre de sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet.