Une avocate assermentée

Un cabinet accueille une avocate fraîchement assermentée dans son bureau de Québec. Qui est-elle?

Mélina Hamel - source : Lavery

Me Mélina Hamel rejoint l’équipe de droit du travail et de l’emploi de Lavery au bureau de Québec. Elle a rejoint le cabinet à titre d’étudiante en droit en 2023.

Durant son parcours universitaire, elle s’est impliquée au sein de l’équipe féminine de cross-country et d’athlétisme des Gee-Gees.

Me Hamel a également occupé le poste de vice-présidente de l’Association pour la protection des animaux, où elle a participé à l’organisation de plusieurs événements et campagnes de financement au profit de refuges et d’organismes de protection animale.

Avant de poursuivre son parcours chez Lavery, Mélina Hamel a également acquis de l’expérience comme étudiante en droit chez Croisières AML.

Elle a obtenu une licence en droit civil à l’Université d’Ottawa en 2024