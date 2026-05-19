Une avocate assermentée chez Langlois

Une jeune avocate tout juste assermentée rejoint le groupe de litige… De qui s’agit-il?

Gabrielle Parent - source : Langlois

Après avoir effectué son stage du Barreau chez Langlois, Gabrielle Parent amorce officiellement sa carrière d’avocate au sein du groupe de litige.

Celle-ci concentre sa pratique sur le litige civil et commercial et le droit des assurances, particulièrement sur la responsabilité civile et la responsabilité professionnelle.

Elle est également appelée à agir dans des recours extraordinaires, ainsi que dans le cadre de recours civils et commerciaux, notamment en matière de responsabilité du fabricant et dans le secteur bancaire.

Me Parent est diplômée en droit de l’Université de Montréal.