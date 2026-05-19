Nominations

Une avocate assermentée chez Langlois

Une avocate assermentée chez Langlois
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-20 08:30:39

Commenter

Une jeune avocate tout juste assermentée rejoint le groupe de litige… De qui s’agit-il?

Gabrielle Parent - source : Langlois

Après avoir effectué son stage du Barreau chez Langlois, Gabrielle Parent amorce officiellement sa carrière d’avocate au sein du groupe de litige.

Celle-ci concentre sa pratique sur le litige civil et commercial et le droit des assurances, particulièrement sur la responsabilité civile et la responsabilité professionnelle.


Elle est également appelée à agir dans des recours extraordinaires, ainsi que dans le cadre de recours civils et commerciaux, notamment en matière de responsabilité du fabricant et dans le secteur bancaire.

Me Parent est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

239
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
La Cour d’appel critique sévèrement un jugement de la Cour supérieure
2.
L’obligation de reddition de compte du ou de la mandataire
3.
Décès de deux avocats
4.
Le bac en droit de l’UQAM revu et corrigé
5.
Comment choisir la bonne agence de recrutement
EMPLOIS

EN VEDETTE