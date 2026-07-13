Une avocate fiscaliste

Un cabinet basé à Longueuil accueille une nouvelle avocate fiscaliste. De qui s’agit-il?



Julie Valiquette - source : LinkedIn

Le cabinet Bernard & Brassard accueille Me Julie Valiquette à titre d’avocate fiscaliste.

Avant de se joindre au cabinet, elle exerçait chez CMPG Fiscalité. Auparavant, elle a également occupé un poste de conseillère en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Dans une publication annonçant son arrivée, Bernard & Brassard souligne que Me Valiquette possède une solide expérience en réorganisations fiscales d’entreprises, en transferts d’entreprises familiales, en intégration d’employés clés à l’actionnariat, en protection d’actifs, en ventes d’entreprises ainsi qu’en planification successorale.

Le cabinet décrit sa recrue comme une professionnelle « curieuse, proactive et reconnue pour sa rigueur », ajoutant qu’elle apporte « une énergie positive qui s’harmonise parfaitement avec l’ADN de B&B ».

Me Valiquette est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.