Une nouvelle arrivée en droit de la famille

Un cabinet spécialisé en droit de la famille accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe. Qui est-elle?



Béatrice Gilbert - source : Lemmel Dessureault



Me Béatrice Gilbert se joint au cabinet Lemmel Dessureault après avoir amorcé sa carrière au sein de Devine Schachter Polak .

Me Gilbert concentre sa pratique en droit de la famille et s’intéresse particulièrement aux enjeux financiers liés aux litiges familiaux.

Selon le cabinet, elle se distingue par son dévouement envers sa clientèle et aborde chaque dossier avec rigueur, empathie et professionnalisme.

« Soucieuse d’offrir un accompagnement humain, elle veille à défendre les intérêts de ses clients à chaque étape du processus ».

Elle est diplômée du baccalauréat en droit de l’Université Laval.