Une nouvelle avocate
2026-04-22 08:30:40
Une avocate récemment assermentée démarre sa carrière au sein d’un cabinet montréalais. Qui est-elle?
Me Sophia G. Toutant rejoint le cabinet Boavista Services juridiques à titre d’avocate en droit civil et familial.
Elle a effectué son stage du Barreau au sein du cabinet Poudrier Bradet Avocats. Me G. Toutant a également occupé un poste de stagiaire en conformité – sécurité financière chez BNP Paribas.
Au cours de son parcours, elle a aussi été étudiante en droit chez LEGEM Immigration & mobilité internationale.
Sur le plan de l’engagement bénévole, elle a été membre du comité exécutif du Pigeon Dissident et a collaboré avec le Center for Research-Action on Race Relations. Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.
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