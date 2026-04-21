Une nouvelle avocate

Une avocate récemment assermentée démarre sa carrière au sein d’un cabinet montréalais. Qui est-elle?



Sophia G. Toutant - source : LinkedIn

Me Sophia G. Toutant rejoint le cabinet Boavista Services juridiques à titre d’avocate en droit civil et familial.

Elle a effectué son stage du Barreau au sein du cabinet Poudrier Bradet Avocats. Me G. Toutant a également occupé un poste de stagiaire en conformité – sécurité financière chez BNP Paribas.

Au cours de son parcours, elle a aussi été étudiante en droit chez LEGEM Immigration & mobilité internationale.

Sur le plan de l’engagement bénévole, elle a été membre du comité exécutif du Pigeon Dissident et a collaboré avec le Center for Research-Action on Race Relations. Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.