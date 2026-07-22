Une nouvelle avocate chez Fasken

Le cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son bureau montréalais. Qui est-elle?

Hailey Min - Source Fasken

Fasken accueille Me Hailey Min à titre d'avocate et d’agente de brevets en formation.

Sa pratique porte principalement sur le traitement des demandes de brevets, où elle met à profit son parcours en génie chimique et son expérience dans des domaines allant des innovations logicielles aux technologies de traitement chimique pour élaborer des stratégies de protection adaptées aux inventions complexes.

Titulaire d’un diplôme en génie chimique de l’Université McGill et d’un diplôme en droit de l’Université de Toronto, Me Min s’intéresse particulièrement à la transformation de concepts techniques complexes en demandes de brevets claires et stratégiques.

Au cours de ses études en génie, elle s’est distinguée en figurant chaque année au Palmarès du doyen, parmi les 5 % supérieurs de sa cohorte.

Elle a également obtenu une bourse de recherche de premier cycle du CRSNG et mené des travaux en modélisation computationnelle fondée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité.