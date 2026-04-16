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Une nouvelle avocate chez Lavery

Une nouvelle avocate chez Lavery
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-16 08:30:09

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Le cabinet Lavery accueille une nouvelle avocate au sein de son groupe droit des affaires. De qui s’agit-il?

Maya Hyun Jee Élie - source : Lavery

Me Maya Hyun Jee Élie se joint au groupe Droit des affaires de Lavery après avoir complété son stage du Barreau chez McMillan.

Sa pratique est principalement axée sur les fusions et acquisitions, ainsi que sur divers mandats en droit des sociétés. .


Me Hyun Jee Élie a auparavant acquis une expérience professionnelle au sein d’une importante compagnie d’assurance. Elle a également participé au Laboratoire en droit des services financiers, ce qui lui a permis d’approfondir ses connaissances dans ce domaine, souligne Lavery.

Engagée durant son parcours universitaire, elle a notamment pris part au Club Droit et Affaires et a agi à titre de mentore auprès d’étudiants de sa faculté, en reconnaissance de l’excellence de son dossier académique.

Me Hyun Jee Élie est diplômée en droit de l’Université Laval.

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