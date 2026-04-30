Une recrue chez…

Un cabinet accueille un nouvel avocat tout juste assermenté. De qui s’agit-il?

Évan Boogaart - source : Boavista

Me Évan Boogaart rejoint Boavista Services Juridiques tout juste après son assermentation.

Durant son parcours universitaire, Me Boogaart s’est impliqué dans plusieurs projets de recherche sur la manière dont le droit influence le rôle des compagnies multinationales dans le développement économique international.

Par ailleurs, il a organisé de nombreuses activités sociales comme bénévole pendant ses études, notamment en tant que Vice-président aux affaires sociales de l’Association des Étudiants en développement international et Président de l’Association de droit de l’environnement.

Me Boogaart détient un double baccalauréat de Licence en droit civil (LL.L.) et B.Sc.soc. spécialisé en développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa.