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Une recrue chez Dunton Rainville

Une recrue chez Dunton Rainville
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-17 08:30:25

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Une nouvelle avocate en litige rejoint le cabinet. De qui s’agit-il?

Haia Baraz - source : Dunton Rainville

Me Haia Baraz quitte Bélanger Longtin pour se joindre à Dunton Rainville, où elle poursuivra sa pratique en litige civil.

L’avocate concentre son expertise notamment en droit de la construction, en droit immobilier et en responsabilité civile.

Reconnue pour son esprit analytique et sa capacité à vulgariser des enjeux juridiques complexes, Me Baraz privilégie une approche axée sur la recherche de solutions stratégiques et adaptées aux besoins de ses clients, souligne le cabinet.


Admise au Barreau du Québec en 2022, elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal. Elle poursuit actuellement un Juris Doctor en common law nord-américaine à l’Université de Montréal, un programme qu’elle prévoit terminer à l’automne 2027.

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