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Une recrue en droit des affaires

Une recrue en droit des affaires
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-19 08:30:52

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Une avocate en droit corporatif et commercial rejoint un cabinet basé à Laval. Qui est-elle?

Jill Romeldie Claude - source : Deveau Dufour Mottet Avocats

Me Jill Romeldie Claude se joint à Deveau Dufour Mottet Avocats, après avoir exercé chez Bourassa Boyer. Elle y poursuivra sa pratique en droit corporatif et commercial.

Avocate au parcours international, Me Claude a amorcé sa carrière en France, d’abord à Toulouse, puis à Paris, avant d’exercer dans plusieurs départements et territoires français d’outre-mer, notamment à La Réunion, à Mayotte et en Guadeloupe. Elle s’est ensuite installée au Québec, où elle pratique depuis quatre ans en droit corporatif.


Elle accompagne notamment les entreprises dans le cadre de transactions, de réorganisations, de négociations et de divers enjeux commerciaux. Sa pratique l’amène notamment à rédiger et réviser des contrats et de la documentation stratégique, ainsi qu’à participer à des vérifications diligentes dans le cadre de transactions.

Le cabinet souligne « sa polyvalence, son efficacité et sa joie de vivre, qui en font une collaboratrice de choix pour des mandats corporatifs d’envergure ».

Me Claude détient un certificat en droit de l’Université de Montréal.

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