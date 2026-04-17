Une soupe de nominations

Du mouvement dans les cabinets, il y en a eu ces dernières semaines… Alors, qui va où?

Elliotte Perron - source : LinkedIn

Lavoie Avocats

Elliotte Perron rejoint Lavoie Avocats après avoir complété son stage du Barreau au sein du cabinet.

Durant ses études, elle a été vice‑présidente aux communications pour Avocats sans frontières et a acquis une expérience pratique à l’Autorité des marchés publics.

Me Perron est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’un certificat en communication publique.

Edward Boisvert - source : LinkedIn



Après avoir complété son stage du Barreau chez Fasken, Me Edward Boisvert rejoint BCF à Québec comme avocat en droit des affaires.

« Je tiens à remercier chaleureusement Fasken et toute son équipe pour ce stage du Barreau extrêmement formateur, pour les nombreuses opportunités offertes et pour l’apprentissage précieux acquis au cours des derniers mois », a-t-il déclaré.

Edward Boisvert a également effectué un stage en fiscalité chez Barricad Fiscalistes et a été vice-président du comité exécutif de la section étudiante de l’Association du Barreau canadien.

Il est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.





RSS

Emily Dikranian - source : RSS

Me Emily Dikranian rejoint RSS au sein du groupe de droit des assurances, où elle concentre sa pratique sur les questions de couverture d’assurance.

Me Dikranian conseille les assureurs relativement aux réclamations et aux enjeux de couverture, notamment en matière de responsabilité des administrateurs et dirigeants, de responsabilité liée aux pratiques d’emploi, de cyberrisques, de vols et détournements, de responsabilité fiduciaire et de responsabilité professionnelle.

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.

Nelson Bergeron - source : LinkedIn



Me Nelson Bergeron rejoint l’équipe de Chêne Blanc à titre d’avocat et de directeur des affaires juridiques.

Il exerçait auparavant au sein du cabinet Cain Lamarre. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera la direction et la coordination de l’ensemble des affaires juridiques du groupe et jouera un rôle stratégique dans l’encadrement des transactions, la structuration des partenariats et l’accompagnement juridique des différentes entités du groupe.

« Son expertise contribuera également au renforcement de notre gouvernance, à la gestion des risques et au soutien des initiatives de croissance de Chêne Blanc. »

Me Bergeron est diplômé en droit de l’Université Laval.

Prelia Canada

Alexandre Pepin - source : LinkedIn

Après avoir complété son stage du Barreau, Me Alexandre Pepin rejoint Prelia Canada.

Il est également chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval.

Auparavant, il a travaillé au ministère de la Justice du Québec, où il œuvrait en droit international de l’investissement.

Me Pepin est diplômé en droit de l’Université Laval.