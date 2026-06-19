À la recherche des leaders de demain

Quels jeunes avocats inscrits à la section de Montréal se sont démarqués cette année?

Le Gala annuel du Jeune Barreau de Montréal (JBM), Les leaders de demain, se tiendra le 11 novembre prochain et mettra en lumière les jeunes juristes qui se distinguent par leur excellence professionnelle et leur engagement au sein de la communauté.

Chaque année, cet événement souligne le parcours d’avocats et d’avocates de la relève dont les réalisations contribuent au rayonnement de la profession.

Les candidatures sont évaluées en fonction de la qualité des accomplissements professionnels, mais aussi de l’implication sociale et communautaire des candidats.