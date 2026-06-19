Nouvelles

À la recherche des leaders de demain

À la recherche des leaders de demain
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-19 10:30:00

Commenter

Quels jeunes avocats inscrits à la section de Montréal se sont démarqués cette année?

Le Gala annuel du Jeune Barreau de Montréal (JBM), Les leaders de demain, se tiendra le 11 novembre prochain et mettra en lumière les jeunes juristes qui se distinguent par leur excellence professionnelle et leur engagement au sein de la communauté.

Chaque année, cet événement souligne le parcours d’avocats et d’avocates de la relève dont les réalisations contribuent au rayonnement de la profession.


Les candidatures sont évaluées en fonction de la qualité des accomplissements professionnels, mais aussi de l’implication sociale et communautaire des candidats.

Vous connaissez un avocat ou une avocate comptant dix ans de pratique ou moins et inscrit(e) à la section de Montréal du Barreau? Les mises en candidature sont ouvertes ici jusqu’à la fin du mois d’août.

Partager cet article:

258
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Seize nominations du conseil des ministres!
2.
Action collective contre l’ARC et Emploi et Développement social Canada
3.
Deux nouveaux juges
4.
L'identité de la juge en retard dans ses délibérés maintenant connue
5.
La retenue contractuelle n’est pas un mode de financement
EMPLOIS

EN VEDETTE