Action collective contre Spartan Race

La course se transforme en poursuite quand un consommateur sportif se voit imposer des frais additionnels par l’organisateur. Qui sont les avocats?



Jimmy Ernst Lambert, Benjamin Polifort et Loran-Antuan King - source : Lambert Avocats

Une demande d’autorisation d’une action collective vise la plateforme Spartan Race, accusée d’exiger le paiement de frais non annoncés.

Spartan Race exploite une plateforme en ligne de vente de billets de participation à des courses à obstacles.

Le demandeur est Damien Réveillon, un résident de Longueuil. Il est représenté par Me Jimmy Ernst Jr. Laguë-Lambert, Me Benjamin W. Polifort et Me Loran-Antuan King du cabinet Lambert Avocats.

Le 22 novembre 2025, Damien Réveillon achète un forfait « 2026 Canada Spartan Trifecta Pass », qui lui donne accès à trois courses Spartan Race de son choix en 2026. Le consommateur a déjà participé à des courses de Spartan Race au cours des dernières années, précise la demande d’autorisation.

Il acquiert le forfait « initialement affiché » au prix de 229 $. Mais le tarif finalement exigé est de 284,07 $ incluant des frais additionnels de 27,59 $ et les taxes de 27,48 $.

Or, « le montant de ces frais n’a été annoncé au demandeur qu’à la toute fin de l’achat du forfait », pointe la poursuite.

Des frais qui s’empilent

Le 6 avril 2026, soit plus de quatre mois plus tard, le demandeur utilise son forfait pour s’inscrire à trois courses de Spartan Race. Il s'attend à ne débourser aucun frais pour participer à ces courses, puisqu'il entend appliquer son forfait acquis en novembre dernier.

Pourtant, Spartan Race exige encore des frais additionnels de 66,45 $, composés de 60 $ à titre de « Mandatory Service Bundle » et de 6,45 $ à titre de « Processing Fees ».

« Le montant de ces frais n’a jamais été annoncé au demandeur dans le cadre de l’achat du forfait le 22 novembre 2025 et n’a été annoncé au demandeur pour la première fois que le 6 avril 2026, à la toute fin du processus d’application du forfait », s’étonne la poursuite. « Le demandeur constate par ailleurs que ces frais sont obligatoires et qu’ils ne peuvent être retirés de la transaction d’aucune manière. »

Damien Réveillon se tourne vers le service clientèle de Spartan Race pour contester les frais qu'il considère illégaux. L'entreprise commence par nier les prétentions du demandeur, mais elle lui rembourse quand même le montant de 66,45 $.

Mais les frais additionnels de 27,59 $ déboursés en novembre ne lui sont pas remboursés.

« Le demandeur n'aurait d'ailleurs pas acheté ce forfait s'il avait su que des frais obligatoires allaient s'ajouter au prix annoncé, considérant la somme importante que cela représente », souligne la poursuite.

Violations systématiques

La demande d’autorisation allègue que Spartan Race contrevient systématiquement à la Loi sur la protection du consommateur en exigeant aux consommateurs un prix supérieur à celui initialement annoncé pour l’achat des billets.

Le demandeur en appelle donc à la Cour supérieure pour être désigné représentant des membres du groupe composé de « toutes les personnes physiques qui ont effectué au Québec une transaction sur le site web https://ca.spartan.com ou sur l’application mobile Spartan Race depuis le 9 juin 2023 ».

Le demandeur souhaite que le tribunal condamne Spartan Race à verser aux membres du groupe un montant équivalent au montant des frais additionnels qu’ils ont dû payer, ainsi que des dommages punitifs.