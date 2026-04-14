Le JBM lance un appel à candidatures pour son conseil d’administration…

Le Jeune Barreau de Montréal lance un appel à candidatures dans le cadre de son processus électoral visant à pourvoir six postes au sein de son conseil d’administration.

Tous les membres du JBM, qu’ils soient votants ou non, peuvent soumettre leur candidature au poste d’administrateur.

Est considéré comme membre votant tout avocat assermenté le ou après le 1er mai 2026 et inscrit au tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, section de Montréal.

Est considéré comme membre non votant tout membre du Barreau du Québec assermenté depuis dix ans ou moins au 1er mai 2026, qui n’est pas inscrit à la section de Montréal, mais qui a complété les formalités d’adhésion et acquitté la cotisation annuelle du JBM à cette date.

Jusqu’au 23 avril à 17 h, vous pouvez soumettre votre candidature, par ici.