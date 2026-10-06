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Daniel Rochefort demeure suspendu

Daniel Rochefort demeure suspendu

Thomas Vernier

2026-10-06 10:30:43

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Le Conseil de discipline du Barreau a…

Daniel Rochefort - source : archives

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a renouvelé, le 28 septembre, la suspension provisoire immédiate du droit d'exercice de Daniel Rochefort. La décision a été rendue séance tenante.

L'avocat du district de Montréal ne peut donc toujours pas exercer la profession ni utiliser le titre réservé, indique un avis du Barreau signé le 2 octobre par sa directrice générale, Me Catherine Ouimet.

L'ordonnance initiale date du 4 juin. Daniel Rochefort avait alors renoncé à la contester.

L'avis ne précise aucun motif. Il renvoie aux articles 122.0.1 et 122.0.3 du Code des professions, et prévoit que la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que surviennent les conditions prévues à l'article 122.0.4.


Détenu depuis mai

Membre du Barreau depuis 1979 et fondateur du cabinet Rochefort & Associés, l'avocat de 72 ans a été arrêté en mai par le Service de police de la Ville de Montréal. Il fait face à 11 chefs d'accusation pour des infractions sexuelles visant des mineurs, répartis dans deux dossiers.

Il est détenu depuis. Le mois dernier, la Cour supérieure a refusé de réviser l'ordonnance de détention.

Daniel Rochefort est présumé innocent. Aucune date de procès n'a été rapportée.

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1 commentaire
  1. il y a un jour
    Un bon diable
    Mon fils le connait. Ce n'est pas un mauvais Jack.
    Répondre
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