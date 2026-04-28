Décès de deux avocats d’entreprise
2026-04-28 10:30:48
Deux avocats retraités, après avoir exercé dans de grandes entreprises, sont décédés. Qui étaient-ils?
Gérald A. Ponton s’est éteint à l’âge de 78 ans.
Avocat de formation, Gérald Ponton détenait un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et une maîtrise en droit des affaires de l'Université d'Ottawa.
Il a pratiqué chez Provigo, où il a été vice-président aux affaires corporatives, ainsi que vice-président au développement immobilier et à l’ingénierie. Il a aussi été actif au sein de plusieurs associations professionnelles, notamment comme membre du comité des affaires corporatives à la Chambre de commerce de Montréal.
Gérald A. Ponton laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et ses petits-enfants.
Richard Marchand est décédé à l’âge de 87 ans.
Cet avocat retraité avait pratiqué chez Bell Canada.
La famille salue « un homme bon, fiable, généreux et attachant » dans l’avis de décès.
Richard Marchand laisse dans le deuil sa conjointe Lise Boily, ainsi que ses deux fils.
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