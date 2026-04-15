Décès de deux avocats retraités

Deux anciens avocats sont décédés. Qui étaient-ils?



Luc Joly (source : CF Mont-Royal) et Raynald Mercille (source : Yves Légaré)

L’ex-avocat Luc Joly s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Diplômé de la faculté de droit d’Ottawa, Luc Joly était aussi diplômé d’un baccalauréat en commerce. Il a été capitaine de l’équipe de hockey de l’université.

L’avocat mène sa carrière en droit corporatif à Montréal et à Toronto. Il commence chez Domtar, avant d’être nommé vice-président chez RCA Records Canada, puis de finir sa carrière comme conseiller juridique chez General Electric.

Mélomane, Luc Joly a été vice-président du conseil d’administration du Théâtre français de Toronto.

Luc Joly laisse dans le deuil son épouse Danielle Rochon, ses deux enfants et ses trois petits-enfants.

L’ex-avocat Raynald Mercille s’est éteint dans sa 80e année.

L’avocat était aussi conseiller en ressources humaines agréé (CRHA). Il a conseillé plusieurs municipalités en matière de relations de travail.

Raynald Mercille laisse dans le deuil ses deux fils et leur mère.