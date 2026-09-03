Décès d’un avocat et agent sportif

Un avocat ayant fait carrière comme représentant de sportifs est décédé. Qui était-il?



Larry Sazant - source : Paperman

Larry Sazant s’est éteint à l’âge de 84 ans.

Originaire de Montréal, il a été brillamment diplômé de la faculté de droit de l’Université McGill dans les années 1960. Durant ses études, il a été le rédacteur en chef de la Revue de Droit de McGill.

Admis au Barreau, Me Sazant lance sa carrière d’agent sportif. Il représente des joueurs des Islanders et des Canadiens, ainsi que plusieurs autres de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de la Ligue majeure de baseball (MLB).

Sur la page de l'avis de décès, l'avocat Monroe Charlap se souvient de ses études de droit avec Larry Sazant: « En regardant de nombreuses années en arrière, j'ai de bons souvenirs de rire avec Larry qui avait toujours des histoires drôles à raconter, et nous avons eu des conversations sérieuses tout au long de nos années ensemble à l'école de droit de McGill. »

De son côté, l’avocat Nathan Boidman se rappelle: « J'ai collaboré avec Larry pour conseiller les clients de la LNH et de la MLB de Larry sur les stratégies fiscales canadiennes et américaines et les questions connexes. Ensuite, sur le plan personnel, nos familles ont partagé une clôture d'arrière-cour à DDO. De plus, Larry et moi avons partagé une passion pour le hockey, et il a fait carrière lorsqu'il s'est arrangé pour que nous jouions dans une ligue d'été de 1972 avec quelques joueurs de la LNH. »

Larry Sazant laisse dans le deuil son épouse et ses enfants.