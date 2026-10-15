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Décès d’une avocate et syndicaliste

Décès d’une avocate et syndicaliste
Didier Bert

Didier Bert

2026-10-16 07:00:25

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Une juriste et militante syndicale est décédée. Qui était-elle?

Ginette Boursier - source : Memoria

Ginette Boursier s’est éteinte dans sa 76e année.

Après avoir accompli ses études de droit à l’UQAM, Ginette Boursier est admise au Barreau.

Militante syndicale, l’avocate a été conseillère au Syndicat des employées et employés professessionnel-les et de bureau (SCEP-FTQ) de 1990 à 2000.

C'est la sclérose en plaques qui l’a forcée à prendre sa retraite

« Pendant vingt-cinq ans, elle avait vécu cette maladie avec un courage et une combativité exemplaire, toujours fière de conserver le contrôle de sa vie », salue sa famille dans l’avis de décès.


« Ginette a été notre bienveillante conseillère syndicale au SEPB 578 (syndicat du soutien scolaire, ndlr) pendant quelques années. Je n'oublierai jamais avec quelle ardeur elle s'est impliquée dans la défense de mon dossier à l'assurance chômage qui à l'époque rémunérait les congés de maternité », écrit Gisèle Dupuis.

« Ce fut un honneur de te connaître depuis tes débuts dans mon syndicat de l'époque le SEPB, comme conseillère syndicale et ensuite comme amie. Une des rares femmes de tête défiant une époque encore bien masculine », rend hommage Denise Gagnon.

Ginette Boursier laisse dans le deuil son conjoint André Leclerc.

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