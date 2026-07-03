Des avocats pour remplacer le Pont Alexandra

Le gouvernement fédéral octroie un contrat pour le remplacement du Pont Alexandra entre Gatineau et Ottawa. Qui sont les avocats?

Le gouvernement du Canada fait un pas de plus dans le remplacement du Pont Alexandra, qui relie Gatineau et Ottawa.



Ilan Dunsky, Jana Mansour, Lampros Stougiannos, Sabrina Mach, Aljosa Zenicanin et Audréanne Poulin - source : Dentons

Le gouvernement fédéral octroie un contrat de 79 millions de dollars au consortium Capital Crossing Constructors (CCC), composé de Webuild Civil Works, Samsung C&T Ontario 1 et Green Infrastructure Partners.

Cet accord de phase de développement lance le projet de remplacement du pont, ce qui inclut la déconstruction du pont existant âgé de plus de 120 ans et son remplacement par un pont interprovincial.

Dans l’élaboration de l’accord, le ministère de la Justice du Canada et Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ont été conseillés par une équipe de Dentons, composée de Ilan Dunsky, co-chef du groupe national Infrastructures et PPP et chef du secteur mondial Production industrielle, transport et infrastructures, Jana Mansour, co-chef du groupe national Infrastructures et PPP, et Lampros Stougiannos, ainsi que Sabrina Mach, Aljosa Zenicanin et Audréanne Poulin.

Le projet suivra un modèle progressif de conception-construction, dans lequel le gouvernement et le concepteur-constructeur travailleront en collaboration afin de peaufiner les exigences du projet, le calendrier, l’établissement des prix et la gestion des risques du projet, au terme de quoi les parties devraient conclure un accord de conception-construction en vue de la construction du nouveau pont.

Le pont Alexandra est une propriété du gouvernement du Canada. Il est entretenu par SPAC, qui est chargé de veiller à accorder la priorité à l'utilisation d'acier, d'aluminium et d'autres matériaux canadiens, dans la mesure du possible.

SPAC devra aussi maximiser les possibilités économiques pour les entreprises et les collectivités canadiennes et locales tout au long des étapes de conception, de déconstruction et de construction du projet.

La construction du pont de remplacement devrait commencer en 2028.