Des juristes dans les palais de justice pour conseiller les citoyens sans avocat

Des juristes des centres Info Justice seront déployés directement dans les palais de justice…

Des juristes offriront bientôt un accompagnement gratuit directement dans les palais de justice de l'Abitibi-Témiscamingue, pour le droit familial et la protection de la jeunesse. Les deux nouveaux juristes déployés sur le territoire proviendront du centre Info Justice d'Amos, aussi connu sous le nom du Centre de justice de proximité.



Denis Richard est le directeur par intérim du centre Info Justice, qui a pignon sur rue à Amos source : Radio Canada

Les personnes qui se présentent seules devant le tribunal pourront ainsi recevoir des conseils avant l'audience, explique Me Denis Richard, directeur général par intérim.

« En Abitibi-Témiscamingue, il n’y a pas beaucoup d'avocats. Il y a encore moins d’avocats qui prennent des mandats d’aide juridique, ce qui fait en sorte qu’il y a de plus en plus de gens qui sont non représentés. Évidemment, quand on fait face au système judiciaire et qu’on n’est pas familier, ce n’est pas évident », souligne Me Denis Richard, directeur général par intérim d'Info Justice en Abitibi-Témiscamingue.

Les juristes ne remplaceront pas les avocats. Ils pourront offrir aux citoyens des conseils pour comprendre les procédures et les aider à remplir des documents requis par la cour.

Le service vise pour l’instant le droit familial et la protection de la jeunesse, où l’autoreprésentation est plus répandue. « Le DPJ (Directeur de la protection de la jeunesse) décide de retirer un enfant du milieu, on doit passer devant le juge rapidement. Les gens n’ont pas l’opportunité souvent de consulter ou de rencontrer un avocat au préalable », constate Me Richard.

Les gens non représentés sont nombreux, selon l’avocat. Un accompagnement au palais de justice permettrait d’éviter des reports, déjà que d’avoir des dates en Abitibi, ce n’est pas évident. Le bureau d’Amos continuera de prendre des dossiers pour différentes causes concernant le travail, le logement, le civil et le criminel, par exemple.

Pénurie d’avocats

Me Richard se réjouit de cette avancée vers une justice plus accessible, mais il admet que le défi sera de taille. Le territoire à couvrir est immense et les avocats manquent déjà à l'appel dans la région, rappelle-t-il.

« Mon plus grand défi pour l’instant, c’est de combler les postes en question. On est un organisme sans but lucratif, souligne le directeur par intérim. On n’est pas en mesure d'offrir les salaires que la Commission des services juridiques ou le DPCP est en mesure d’offrir ».

L’organisme, qui offre des services depuis juin 2025, est à la recherche de trois juristes, dont deux pour le nouveau service.

Les centres Info Justice sont financés par le ministère de la Justice, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec.

Être sur place

Pour obtenir de l’aide d’un juriste gratuitement, il sera possible de se présenter directement au palais de justice.

Le service permet en quelque sorte d’éteindre des feux, compare Denis Richard. « On est un peu comme des pompiers, parce que les gens ne nous ont pas nécessairement rencontrés avant de se présenter au palais de justice, donc on va être là pour éviter qu'ils se retrouvent comme perdus dans le système », illustre-t-il.

Il y a deux juristes pour l’ensemble des palais de justice en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, et l'horaire devra être établi en fonction des audiences. Les juristes iront plus régulièrement aux palais de justice de Val-d’Or, Rouyn-Noranda et Amos, par exemple.

Celui de Ville-Marie, ainsi que les points de service de Senneterre et La Sarre seront visités le plus possible pour les dossiers concernant la famille et la jeunesse. Le projet implanté dans plusieurs régions du Québec bénéficie d'une enveloppe de 21 millions de dollars au Québec grâce à l'entente Justice citoyens.