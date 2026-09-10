Du nouveau au CA de la Clinique juridique de Saint-Michel

La Clinique juridique de Saint-Michel accueille plusieurs nouveaux membres au sein de son conseil d’administration... De qui s'agit-il?

Fatme Saleh - source : BCF

À l’occasion de son assemblée générale annuelle, tenue le 27 août dernier, la CJSM a accueilli quatre nouveaux membres au sein de son conseil d’administration : Me Fatme Saleh, Me Stephanie Abi-Najem, Me M’Mah Touré et Joseph-Christopher Luamba.

Me Fatme Saleh cumule plus de 14 ans d’expérience en droit du travail et de l’emploi, tant en pratique privée que dans le secteur public. Avocate plaidante chez BCF Avocats d’affaires, elle a notamment œuvré dans le réseau de la santé et comme procureure aux poursuites pénales pour la CNESST.

Stephanie Abi-Najem - source : LinkedIn

Titulaire d’un baccalauréat en droit civil et d’un Juris Doctor en common law, Mea commencé sa carrière en défense criminelle. Elle exerce aujourd’hui comme avocate-conseil principale au sein d’une entreprise manufacturière internationale et agit également comme médiatrice aux petites créances.

















Me M’Mah Touré est titulaire d’un baccalauréat en droit et poursuit actuellement un Juris Doctor en common law nord-américaine. Engagée depuis plusieurs années dans la défense des droits et libertés, elle a notamment été avocate bénévole à la CJSM. Elle pratique en litiges civils au sein du cabinet DWA, avec une expertise notamment en matière de violences policières, d’agressions sexuelles et d’actions collectives.

Limartine Angrand - source : Belton Avocats





Bianca Annie Marcelin - source : IMK

Les membres de la CJSM ont également élu Me, cofondatrice de la Clinique, à la présidence du conseil d’administration. Il s’agit pour elle d’un retour à la présidence et d’une nouvelle étape dans son engagement de longue date envers la mission de la CJSM.





La Clinique a par ailleurs tenu à remercier Me Bianca Annie Marcelin, qui a occupé la présidence au cours de la dernière année, pour son engagement, son leadership et sa précieuse contribution à la gouvernance de l’organisation.







Le nouveau conseil compte enfin parmi ses membres Joseph-Christopher Luamba, figure importante de la lutte contre le profilage racial au Québec. Requérant dans le recours constitutionnel historique tant les interceptions routières sans motif prévues à l’article 636 du Code de la sécurité routière, il a contribué, par sa démarche, à des décisions majeures de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec.