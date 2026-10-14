Grève illimitée du personnel de soutien en Abitibi-Témiscamingue

Secrétaires juridiques et techniciens ont débrayé le 13 octobre. Ils réclament la même prime que les avocats..



Josée Jolette (au centre), présidente de la section régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, entourée de membres en grève - source : Radio-Canada

Le personnel de soutien du Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue est en grève illimitée depuis le 13 octobre. Les grévistes, représentés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), ont dressé une ligne de piquetage devant les bureaux de Rouyn-Noranda, a rapporté TVA Abitibi-Témiscamingue.

Le syndicat compte environ 20 membres dans la région : secrétaires juridiques, techniciens administratifs et autres employés de soutien. Ils sont sans convention collective depuis le 1er avril 2025 et avaient adopté un mandat de grève à 82 %, selon Mon Abitibi.

Leur principale revendication : une prime d'attraction et de rétention équivalente à celle des avocats de l'aide juridique, qui ont obtenu une prime de 8 % lors de la dernière négociation, selon le syndicat. Le personnel de soutien avait alors accepté une entente sans cette prime.

« Ces travailleurs contribuent chaque jour à l'accès à la justice et au bon fonctionnement des bureaux d'aide juridique », a fait valoir Josée Jolette, présidente régionale du SFPQ, avant le déclenchement de la grève.

Le Conseil du trésor a renvoyé les questions des médias à la Commission des services juridiques, l'employeur. Celle-ci n'avait pas répondu à TVA au moment de la diffusion du reportage. On ignore pour l'instant quels services sont maintenus pour les justiciables de la région.

Les conflits de travail ne sont pas nouveaux à l'aide juridique. En 2022 et en 2023, ce sont les avocats affiliés à la CSN qui avaient débrayé, d'abord une demi-journée, puis plusieurs jours, pour maintenir la parité salariale avec les procureurs de la Couronne.