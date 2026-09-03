Juge recherché : Québec relance le concours

Le poste couvre six districts de l'Est-du-Québec, du criminel au civil en passant par la jeunesse. Le concours précédent, lui, est annulé.

Avis aux juristes de 10 ans et plus de pratique qui rêvent de la magistrature — et de la Côte-Nord : le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a lancé le 2 septembre un nouveau processus de sélection pour un poste de juge à la Cour du Québec, avec résidence à Baie-Comeau ou dans le voisinage immédiat.

La personne choisie siégera à la Chambre criminelle et pénale et à la Chambre civile — et, subsidiairement, à la Chambre de la jeunesse. Le territoire est vaste : elle sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Baie-Comeau, Bonaventure, Gaspé, Kamouraska, Mingan et Rimouski.

Fait à noter : l'avis annule le concours précédent (CQ-2025-246), lancé pour le même poste et dont la période de candidatures s'était close en début d'année. Selon le tableau officiel des appels de candidatures de la Cour du Québec, le poste est vacant depuis le 28 mars 2026, à la suite du départ du juge François Boisjoli, qui siégeait dans les trois chambres à Baie-Comeau.

Les conditions d'admissibilité sont les conditions usuelles : avoir exercé sa profession pendant au moins 10 ans et être inscrit au Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. Les candidatures et les documents qui s'y rattachent demeurent confidentiels. À la demande du juge en chef, la personne retenue s'engagera par ailleurs à perfectionner ses connaissances de la langue anglaise.

Le comité de sélection évaluera notamment les qualités personnelles et intellectuelles des candidats, leur intégrité, leurs connaissances et leur expérience dans les domaines visés, leur capacité de jugement, leur conscience des réalités sociales et la reconnaissance de leurs qualités par la communauté juridique.

Le formulaire de candidature et les modalités d'inscription sont disponibles dans l'avis publié sur Québec.ca.