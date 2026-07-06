Juge recherché!

Un nouvel appel à candidatures vient d'être lancé pour un poste de juge. Prêts à candidater?

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est à la recherche de candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec.

L’appel vise un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre criminelle et pénale, à la Chambre civile et, subsidiairement à la Chambre de la jeunesse avec résidence à Baie-Comeau ou dans le voisinage immédiat.

Cet avis s’adresse aux personnes ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans, inscrites au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 21 août 2026. Pour plus de détails sur les moyens de postuler, c’est ici.