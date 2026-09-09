Le gratin judiciaire se réunit jeudi

Le Barreau de Montréal tient sa rentrée judiciaire le 10 septembre. L’ex-juge en chef de la Cour d’appel y recevra la Médaille du Barreau, devant une magistrature renouvelée…

Alice Popovici (source : Barreau de Montréal) et Nicole Duval Hesler (source : Université de Montréal)

C'est jeudi que le Barreau de Montréal donnera le coup d'envoi de son année judiciaire, sous le thème « Évoluer avec ambition » retenu par la bâtonnière Alice Popovici.

La journée s'ouvrira au palais de justice de Montréal avec l'ouverture des tribunaux, sous la présidence d'honneur de la juge en chef du Québec. La cérémonie traditionnelle de la Rentrée suivra en fin d'après-midi, avant une soirée réunissant le milieu juridique montréalais.

Beverley McLachlin (source : SCC) et Geneviève Cotnam (source : Cour d'appel du Québec)

Point d'orgue de la cérémonie : la bâtonnière remettra la Médaille du Barreau de Montréal à l'honorable, ancienne juge en chef de la Cour d'appel du Québec, « en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la cause de la justice ».

Première femme à accéder au poste de juge en chef du Québec, en 2011, celle qui avait fait de la réduction des délais judiciaires son cheval de bataille pratique aujourd'hui la médiation, l'arbitrage et la consultation en appel.





L'ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin figure aussi parmi les personnalités annoncées au programme.



Marie-Anne Paquette (source : Cour supérieure du Québec) et Henri Richard (source : Barreau de Montréal)

La rentrée sera par ailleurs la première de Geneviève Cotnam à titre de juge en chef du Québec. Nommée le 12 août par le premier ministre Mark Carney, elle a succédé à Manon Savard à la tête de la Cour d'appel.

La juge en chef de la Cour supérieure Marie-Anne Paquette, en poste depuis 2024, et le juge en chef de la Cour du Québec Henri Richard sont également attendus.

Les détails du programme et les modalités d'inscription se trouvent sur le site du Barreau de Montréal.