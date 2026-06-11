Nouvelles

Les avocats de la défense mis à l’honneur

Les avocats de la défense mis à l’honneur
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-11 12:00:45

Commenter

Plusieurs membres ont été récompensés pour leur contribution et leur engagement dans la pratique du droit criminel et pénal.


Dominique Shoofey (source : Dominique Shoofey)

L’Association des avocat.e.s de la défense de Montréal–Laval–Longueuil a tenu sa soirée reconnaissance annuelle le 28 mai dernier, un événement visant à souligner l’engagement et les réalisations de membres s’étant démarqués dans leur pratique. Plusieurs prix ont été remis à cette occasion.

Le prix Léo-René Maranda a été décerné à Me Dominique Shoofey, en reconnaissance de l’ensemble d’une carrière remarquable.

Lauren Shadley (source : LinkedIn)
Dans les dernières années, Me Shoofey a exclusivement agi en droit criminel et pénal, dans des causes longues et complexes, notamment à titre d’avocat-conseil dans des dossiers de grande envergure.

Le prix Gabriel Lapointe, soulignant la contribution d’un avocat comptant 10 ans de pratique ou moins s’étant démarqué par son impact juridique et social, a été remis à Me Lauren Shadley.




Le prix Robert Sacchitelle, Ad. E., visant à reconnaître l’implication et le dévouement dans une cause marquante, a été attribué à plusieurs avocats et avocates dont Me Nicholas St-Jacques, en reconnaissance de son engagement dans la cause de Daniel Jolivet.

Nicholas St-Jacques et Andrew Galliano (sources : Nicholas St-Jacques et LinkedIn)

Le prix a également été remis à Me Andrew Galliano pour souligner son travail exceptionnel dans le dossier de Frank Paris.

Sharon Sandiford, Véronique Talbot et Julien Lespérance Hudon (sources : Radio-Canada, LinkedIn et Julien Lespérance Hudon)
Me Sharon Sandiford a pour sa part été honorée pour son rôle déterminant dans l’avancement de l’intégration des rapports d’évaluation d’incidence de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC) dans la pratique judiciaire criminelle.

Enfin, Me Véronique Talbot et Me Julien Lespérance Hudon ont été récompensés pour leur ténacité remarquable dans le dossier Pierre Ny St-Amand.

Partager cet article:

147
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Un juge exonéré par le Conseil de la magistrature
2.
Début de l'enquête déontologique de la juge Brigitte Gouin
3.
Deux milliards $ pour Nord Quantique
4.
Une recrue chez Osler
5.
Un cabinet enquête sur la possibilité d'une action collective
EMPLOIS

EN VEDETTE