Les avocats de la défense mis à l’honneur

Plusieurs membres ont été récompensés pour leur contribution et leur engagement dans la pratique du droit criminel et pénal.





Dominique Shoofey (source : Dominique Shoofey)

L’Association des avocat.e.s de la défense de Montréal–Laval–Longueuil a tenu sa soirée reconnaissance annuelle le 28 mai dernier, un événement visant à souligner l’engagement et les réalisations de membres s’étant démarqués dans leur pratique. Plusieurs prix ont été remis à cette occasion.

Le prix Léo-René Maranda a été décerné à Me Dominique Shoofey, en reconnaissance de l’ensemble d’une carrière remarquable.

Lauren Shadley (source : LinkedIn)

Dans les dernières années, Me Shoofey a exclusivement agi en droit criminel et pénal, dans des causes longues et complexes, notamment à titre d’avocat-conseil dans des dossiers de grande envergure.

Le prix Gabriel Lapointe, soulignant la contribution d’un avocat comptant 10 ans de pratique ou moins s’étant démarqué par son impact juridique et social, a été remis à Me Lauren Shadley.









Le prix Robert Sacchitelle, Ad. E., visant à reconnaître l’implication et le dévouement dans une cause marquante, a été attribué à plusieurs avocats et avocates dont Me Nicholas St-Jacques, en reconnaissance de son engagement dans la cause de Daniel Jolivet.

Nicholas St-Jacques et Andrew Galliano (sources : Nicholas St-Jacques et LinkedIn)

Le prix a également été remis à Me Andrew Galliano pour souligner son travail exceptionnel dans le dossier de Frank Paris.

Sharon Sandiford, Véronique Talbot et Julien Lespérance Hudon (sources : Radio-Canada, LinkedIn et Julien Lespérance Hudon)

Mea pour sa part été honorée pour son rôle déterminant dans l’avancement de l’intégration des rapports d’évaluation d’incidence de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC) dans la pratique judiciaire criminelle.

Enfin, Me Véronique Talbot et Me Julien Lespérance Hudon ont été récompensés pour leur ténacité remarquable dans le dossier Pierre Ny St-Amand.