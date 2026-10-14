Osler accompagne la caisse de retraite du CN au Royaume-Uni

Une équipe montréalaise du cabinet a conseillé la Division des investissements du CN, qui mise sur un géant britannique de la machinerie lourde. Les avocats?



Hugo-Pierre Gagnon et Julien Ranger - source : Osler

Quatre avocats du bureau montréalais d'Osler ont conseillé la Division des investissements du CN dans son investissement conjoint dans Flannery Plant Hire, une société britannique de location de machinerie lourde.

L'opération a été conclue le 30 septembre, indique le cabinet sur son site. Sa valeur n'est pas divulguée.

L'équipe était composée de Me Hugo-Pierre Gagnon, associé en droit des sociétés, de Me Julien Ranger, associé en régimes de retraite et avantages sociaux, de Me Jean-Philippe Dionne, associé en fiscalité, et de Me Stefane Manolakis, sociétaire au sein du groupe des sociétés émergentes et à forte croissance.

La Division des investissements du CN a investi aux côtés du Pan-European Infrastructure Fund IV, par l'entremise d'un véhicule de co-investissement géré par le gestionnaire d'actifs allemand DWS, précise Osler.

Jean-Philippe Dionne et Stefane Manolakis - source : Osler

Créée en 1968 et établie à Montréal, la Division gère la caisse de retraite du transporteur ferroviaire, l'une des plus importantes caisses à prestations déterminées à employeur unique au pays. Elle administre à l'interne environ 18 milliards de dollars pour quelque 47 800 retraités et participants, selon le site du CN.

Flannery Plant Hire se présente comme le plus important loueur de machinerie lourde avec opérateurs au Royaume-Uni. L'entreprise fournit équipements et personnel aux grands chantiers d'infrastructures britanniques et irlandais, dans les transports, l'énergie et les services publics.

Osler figure régulièrement parmi les cabinets canadiens les plus actifs en fusions et acquisitions. Son groupe de fiscalité s'est par ailleurs renforcé ce printemps avec l'arrivée d'un associé en litige fiscal.