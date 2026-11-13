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Qui sont les leaders de demain?

Qui sont les leaders de demain?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-13 15:00:30

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Les « leaders de demain » ont été dévoilés à l’occasion du 20e Gala du Jeune Barreau de Montréal. Qui sont-ils?

Le Jeune Barreau de Montréal vient de dévoiler les noms des neuf lauréats du prix annuel « Avocat.e JBM de l’année 2026 ».

Il s’agit donc de jeunes avocats inscrits à la section de Montréal, qui se sont distingués dans leur domaine de droit respectif « grâce à l’excellence de leur dossier, leur implication sociale, leurs réalisations personnelles et professionnelles, mais aussi leur vision et leurs perspectives ».

Pro bono et implication sociale
Marie-Laure Saliah-Linteau - source : Osler


Me Marie-Laure Saliah-Linteau pratique en litige chez Osler. Elle intervient notamment dans des dossiers de litige commercial, d'actions collectives, de droit administratif et de protection des renseignements personnels.

Sa pratique l'amène ainsi à travailler sur des enjeux juridiques variés, touchant autant les relations commerciales que les droits des individus et les responsabilités des organisations.

Daphnée Drouin - source : O'Reilly
Droit familial et jeunesse


Me Daphnée Drouin est une avocate mi’gmaq originaire de Gespeg, admise au Barreau du Québec en 2020.

Avant d'entreprendre sa carrière juridique, elle a travaillé pendant quatre ans en protection de la jeunesse au Nunavik. Cette expérience auprès des communautés nordiques nourrit aujourd'hui sa pratique et lui permet d'aborder les enjeux juridiques touchant les communautés autochtones avec une perspective ancrée dans son parcours et son expérience du terrain.



Carrière alternative
Amine Bakas - source : LinkedIn


Me Amine Bakas occupe le poste de directeur national des talents juridiques pour les groupes de pratiques spécialisées chez Gowling WLG.

Nadim Fares - source : AENQ
Droit du travail


Me Nadim Fares exerce auprès de l'Association des employés du Nord québécois, où il intervient dans le domaine des relations de travail.

Son parcours, récemment mis en lumière sur Droit-inc, témoigne notamment de l'influence des réalités propres aux régions nordiques sur la pratique du droit du travail. Il combine pratique professionnelle, représentation des travailleurs et engagement au sein de la relève juridique.





Droit criminel et pénal
Alexander Grey - source : LinkedIn


Me Alexander Grey pratique en droit criminel au sein du cabinet Ménard Daviault Grey. Il se confiait récemment à Droit-inc au sujet de sa clientèle souvent confrontée à la précarité, aux problèmes de santé mentale et à la dépendance.

Geneviève Gaudet - source : LCM
Droit administratif et immigration


Me Geneviève Gaudet pratique en litige civil et commercial chez LCM Avocats, où elle intervient également en droit public et administratif.

Sa pratique couvre ainsi plusieurs aspects du contentieux, notamment les différends de nature civile et commerciale ainsi que les questions touchant les rapports entre les citoyens, les organisations et les autorités publiques.





Contentieux et juriste de l'État
Sarah-Ève Morin - source : LinkedIn


Me Sarah-Ève Morin agit à titre de conseillère juridique et de gestionnaire commerciale chez AtkinsRéalis.

Éliot Barberger - source : TCJ
Droit corporatif


Me Éliot Barberger pratique en droit des affaires et en litige au sein du cabinet TCJ, à Montréal.

Sa pratique combine ainsi deux sphères complémentaires du droit : l'accompagnement des entreprises dans leurs enjeux d'affaires et la représentation de clients dans le cadre de différends juridiques.





Technologies et propriété intellectuelle
Rémi Slama - source : Fasken


Me Rémi Slama est avocat au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial de Fasken.

Il évolue dans des domaines qui touchent notamment aux activités commerciales des entreprises et à leurs enjeux corporatifs, dans un environnement où les questions liées à l'innovation et aux technologies occupent une place grandissante.

Jean-Christophe Martel - source : Woods
Litige civil et commercial


Me Jean-Christophe Martel est avocat plaidant au sein du cabinet Woods. Il se spécialise en litiges commerciaux complexes, en arbitrage international, en actions collectives et en droit constitutionnel.

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