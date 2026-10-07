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Qui sont les avocates honorées?

Qui sont les avocates honorées?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-07 12:00:46

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Deux avocates se sont démarquées lors de la remise des prix de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.


Soraya Blouin et Isabelle Poitras (source : LinkedIn)

Le 1er octobre dernier, plus de 650 gens d’affaires se sont réunis au Centre des congrès de Québec à l’occasion d’une soirée organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

L’événement a permis de mettre en lumière les entreprises et les personnalités qui se démarquent au sein de la communauté d’affaires de la région.

Parmi les lauréats de l’édition 2026, deux avocates québécoises se sont distinguées en remportant chacune un prix dans leur catégorie.

Dans la catégorie Jeune entreprise, un prix a été remis à Me Soraya Blouin, avocate et fondatrice de Blouin Avocats. Son cabinet accompagne particuliers, familles et entreprises dans leurs projets d’immigration, au Québec comme ailleurs au Canada.


En parallèle de sa pratique, Me Blouin est engagée dans plusieurs initiatives philanthropiques et communautaires. Elle siège notamment au conseil d’administration des Jeunes Philanthropes de Québec, où elle agit à titre de vice-présidente aux relations avec les organismes, ainsi qu’au conseil d’administration de l’AQAADI, dont elle est vice-présidente.

Dans la catégorie Leadership au féminin, c’est Me Isabelle Poitras, directrice générale du Barreau de Québec depuis 2017, qui s’est démarquée.

Avant d’occuper ses fonctions actuelles, Me Poitras a exercé en pratique privée au sein de Poitras Quimper, un cabinet spécialisé en droit de la famille qu’elle a fondé en 2006 à Québec avec Me Annie Quimper.

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