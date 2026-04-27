Recours collectif : 15 victimes de Jean-Pierre Colas se partagent 1,9 M$

Le recours collectif visait à indemniser les victimes d’un professeur reconnu coupable d’attouchements…



Jacinthe Boisvert St-Laurent, entourée des avocats des victimes, Me Justin Wee et Me Maryse Lapointe, en juin 2025 - source : Radio-Canada / MARC-ANDRE LANDRY

L’entente à l'amiable conclue dans le cadre de l’action collective intentée contre le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSSOB) permettra à 15 victimes, représentées par Me Justin Wee et Me Maryse Lapointe, de se partager 1,9 M$. Ce recours intenté par Jacinthe Boisvert St-Laurent visait à obtenir réparation pour toutes les victimes d’agressions sexuelles commises par l’enseignant Jean-Pierre Colas à la polyvalente Le Carrefour entre 1972 et 1993.

La plaignante, elle-même une victime d’agression en 1987, alléguait que la direction de la commission scolaire de l’époque avait fermé les yeux sur les agissements de l’enseignant.

Jean-Pierre Colas a finalement été reconnu coupable d’attouchements sexuels contre une élève mineure en 1993. Il a écopé d’une peine de 20 mois de prison. Il est décédé en 2017.

En vertu de l’entente de règlement signée en mai 2025, le total des compensations se chiffre à 2,75 M$ puisque 15 victimes se sont inscrites au recours.

Une fois les frais juridiques déduits, l'indemnisation totale atteint 1,9 M$. L’argent est réparti en fonction de l’ampleur des dommages subis par chaque victime. Ainsi, les 10 membres du recours qui ont subi les torts les plus graves obtiendront des indemnités de 162 240 $ chacun. Les cinq autres victimes recevront un chèque qui variera entre 32 000 $ et 96 000 $.

En plus de cette indemnisation, chaque membre recevra une lettre d’excuses de la part du Centre de services scolaire. Toutefois, dans cette entente à l'amiable, le CSSOB ne reconnaît pas sa responsabilité quant aux faits allégués.