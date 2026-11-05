Témoins recherchés pour un procès simulé à Québec

Le Barreau cherche des bénévoles, avocats ou non, pour jouer les témoins lors du procès simulé qui clôt son séminaire de plaidoirie, le 16 janvier.

Envie de passer une journée à la barre des témoins, sans risque?

Le Barreau du Québec recrute des bénévoles pour le procès simulé qui conclura son séminaire Techniques de plaidoirie. Il se tiendra le samedi 16 janvier 2027, de 9 h à 16 h 30, au palais de justice de Québec.

Quatorze équipes d'avocats y plaideront simultanément le même dossier fictif, pour mettre en pratique les techniques apprises durant cette formation intensive. L'affaire : les proches d'un homme décédé réclament le produit de son assurance vie, mais l'assureur refuse de payer, soutenant qu'il s'est suicidé.

L'appel s'adresse au public intéressé par les affaires juridiques ou le fonctionnement de la justice. « Aucune connaissance juridique n'est requise », précise le Barreau. Les avocats qui veulent aider leurs collègues à parfaire leurs habiletés de plaideurs sont aussi les bienvenus.

Les témoins devront assister à une rencontre de préparation avec les procureurs, le vendredi 15 janvier en après-midi, à l'Hôtel Château Laurier Québec. Il sera possible d'y participer par Teams ou par téléphone.

L'inscription se fait au moyen d'un formulaire en ligne sur le site du Barreau, qui invite les intéressés à s'inscrire sans tarder.