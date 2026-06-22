Mark Carney a annoncé lundi qu'il propose de nommer un nouveau juge à la Cour suprême du Canada. Il s’agit de…



Glenn Joyal occupe le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba depuis 2011 - source : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le premier ministre canadien, Mark Carney, a annoncé, lundi, qu'il propose de nommer Glenn D. Joyal à la Cour suprême du Canada.

Glenn Joyal occupe le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba depuis 2011 et compte plus de 25 ans au sein de la magistrature.

Avant cela, le juge franco-manitobain a exercé dans les domaines du droit pénal, du droit constitutionnel et du contentieux des affaires civiles au Manitoba.

Au cours de sa carrière, il a aidé à apporter des progrès dans plusieurs domaines, notamment, la réconciliation, l’accès à la justice, notamment pour les francophones au Manitoba, et la modernisation du système judiciaire.

Dans un communiqué de presse publié lundi matin, Mark Carney vante l’expérience et le caractère du juge Glenn Joyal.

« Tout au long de sa carrière, le juge en chef Joyal a montré qu’il possède l’intégrité, l’expérience et le grand sens du discernement que requiert l’exercice de ces fonctions au sein de notre plus haute instance judiciaire », dit-il.

« Je suis convaincu qu’il saura s’acquitter avec grande distinction de ce mandat au service des Canadiennes et des Canadiens ».

« Le juge en chef Joyal a passé plus d’une décennie à la tête de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, où il a démontré l’expérience, l’intégrité et le bon jugement que ce rôle exige », souligne Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada.

« Les efforts qu’il a déployés pour améliorer l’accès à la justice, moderniser les activités des tribunaux et faire progresser la réconciliation témoignent de son engagement profond à l’égard d’une administration équitable de la justice ».

Cette nomination a pour but de pourvoir le poste laissé vacant par la juge Sheilah L. Martin, qui a pris sa retraite.