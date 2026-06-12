Une dame réclame 4500 $ pour une dent cassée à cause d’une olive

Le restaurant a plaidé que la cliente a été « l’artisane de son propre malheur »…



Le restaurant a plaidé que la cliente a été « l’artisane de son propre malheur » - source : Radio-Canada / Facebook / Le Grec - Restaurant & Produits

Une dame a poursuivi le restaurant Le Grec de Trois-Rivières pour 4500 $ après s’être cassée une dent en mangeant une olive Kalamata. Elle reprochait au restaurant bien connu d’avoir manqué à son obligation de sécurité, puisque l’olive n’était pas visible dans sa salade et aurait dû être dénoyautée. La présence d’un noyau dans son plat constituait un danger, selon elle.

Une olive dans la salade depuis 35 ans

La dame a plaidé devant le juge que cette histoire lui a coûté plus de 1700 $ en frais dentaires en plus de lui causer beaucoup de stress et des inconvénients. Elle souhaitait obtenir au total 4500 $.

Le restaurant s’est défendu en mentionnant que cette fameuse olive avec noyau fait partie de la salade du chef depuis plus de 35 ans.

Un revers et des frais à payer

Bien qu’un restaurant ait l’obligation d’assurer la sécurité des clients, y compris avec la nourriture, la preuve n’a pas démontré à la juge de la Chambre civile que Le Grec était fautif. La dame a perdu sa cause et a même dû payer des frais de justice de 182 $. L’histoire est survenue à l’été 2023, mais le jugement a été rendu le 25 mai dernier au palais de Justice de Trois-Rivières.