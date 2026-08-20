Une nouvelle juge

Une procureure du DPCP accède à la magistrature…

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Me Marilyn-Jennifer Morin à titre de juge municipale, selon un communiqué publié le 20 août. Elle sera principalement affectée à la cour municipale de la Ville de Gatineau.

Détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa, Me Morin a été admise au Barreau en 2008. Depuis le début de sa carrière, elle exerçait comme procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), à Gatineau.

Son parcours vers le droit est atypique : avant de devenir avocate, elle a travaillé pendant sept ans comme commis dans une salle d'urgence, selon une biographie publiée par le ministère de la Justice. Couramment exposée aux problématiques de santé mentale dans ce milieu, elle a complété un DESS en droit de la santé avant son admission au Barreau.

Cette sensibilité a marqué sa pratique au DPCP : elle était l'une des deux procureures de Gatineau consacrées au Programme d'accompagnement justice–santé mentale (PAJ-SM), qui offre un traitement judiciaire adapté aux personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elle a d'ailleurs contribué au développement du PAJ-SM bonifié dans la région.

Une expertise qui devrait la servir sur le banc : les cours municipales sont souvent en première ligne face aux justiciables aux prises avec des enjeux de santé mentale et d'itinérance.