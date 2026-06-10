La BDC lance un nouveau programme de financement de 1 milliard de dollars!

Quid du nouveau programme de financement de la BDC?



Luc-Antoine Manneh et Erika Cabral - source : Miller Thomson

Résumé

Le 4 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé la création d’un nouveau programme de financement de 1 milliard de dollars de la Banque de développement du Canada (« BDC ») visant à soutenir les entreprises canadiennes productrices d’acier, d’aluminium et de cuivre touchées par les droits de douane américains.

Objectif

Comme l’a indiqué la BDC, le nouveau programme vise à atténuer le choc temporaire de liquidités causé par l’évolution du paysage tarifaire en diminuant la pression immédiate exercée sur les flux de trésorerie et le fonds de roulement. Son objectif est de fournir rapidement aux entreprises les liquidités nécessaires pour maintenir leurs activités, honorer leurs contrats existants et s’adapter au contexte commercial en évolution, en plus de les aider à trouver de nouveaux marchés.

Principales caractéristiques du programme

Admissibilité : Le financement est offert aux entreprises canadiennes qui fabriquent et exportent des produits contenant de l’acier, de l’aluminium ou du cuivre. Le programme cible les entreprises qui étaient financièrement viables avant l’imposition des droits de douane et qui subissent actuellement des pressions financières découlant de la hausse des coûts attribuable aux droits de douane, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du rétrécissement des marges bénéficiaires.

Produit de financement : La BDC offrira des prêts de fonds de roulement de 2 millions à 50 millions de dollars, à des conditions avantageuses, visant à soutenir les entreprises admissibles. Taux : Les prêts seront assortis de taux d’intérêt préférentiels. Remboursement : La période de remboursement sera de 36 mois. Soutien personnalisé : Le montant du prêt sera établi en fonction des besoins et de la situation de chaque entreprise.

Soutien gouvernemental additionnel

Parallèlement à ce programme, le gouvernement du Canada a également annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars pour l’Initiative régionale de réponse tarifaire existante, qui sera mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada. Cette mesure complémentaire est destinée à aider les entreprises touchées par les droits de douane dans l’ensemble des secteurs de l’économie canadienne.

Prochaines étapes

Ensemble, les caractéristiques du programme font de ce dernier une source de liquidités opportune et pratique. Étant donné que les difficultés engendrées par les droits de douane ne cessent d’évoluer et d’entraîner des répercussions tangibles sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, les entreprises devraient évaluer de manière proactive leurs besoins de financement et prendre contact dès que possible avec la BDC afin de déterminer leur admissibilité et de profiter des mesures de soutien offertes.

À propos des auteurs



Luc-Antoine Manneh est associé au sein du groupe Services financiers du cabinet Miller Thomson.



Erika Cabral est avocate chez Miller Thomson

